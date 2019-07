Real Madrid? Schweinsteiger: Machester United "sollte Paul Pogba nicht aufhalten"

Bastian Schweinster meint, sein ehemaliger Verein sollte Paul Pogba den Weg nach Madrid nicht verbauen.

Bastian Schweinsteiger rät seinem Ex-Klub , den wechselwilligen Superstar Paul Pogba ziehen zu lassen: "Wenn ein Spieler den Klub verlassen will, sollte man ihn nicht aufhalten", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der BBC.

Pogba wurde kürzlich mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht und befeuerte diese Meldungen öffentlich mit seinem Wunsch nach einer "neuen Herausforderung". "Man benötigt Spieler, die sich zu hundert Prozent dem Klub verschreiben und die der Verein interessiert. Nur so kannst du auf Top-Level bestehen und Erfolg haben", meinte Schweinsteiger, der sein Geld heute in den USA bei verdient.

Schweinsteiger: "Dann wäre Pogba bei United glücklich"

Zwischen 2015 und 2017 spielte der heute 34-Jährige bei den Red Devils und war dabei auch für kurze Zeit Mannschaftskamerad Pogbas. "Paul ist ein toller Spieler, er schaut sich nur nach einem Team um, in welchem er genauso spielen kann wie bei der französischen Nationalmannschaft. Wenn man um ihn herum so ein Team baut, wäre er bei United glücklich", so Schweinsteiger.

Davon sind die Red Devils aber wohl weit entfernt, Berichten zufolge strebt der Mittelfeldspieler nämlich weiter einen Transfer zum Weißen Ballett an.