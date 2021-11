Am 4. Spieltag in Gruppe D der Champions League ist Real Madrid heute zuhause gegen Schachtjor Donezk gefordert. Der Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu erfolgt um 18.45 Uhr.

Für die Gäste aus Donezk läuft es bisher eher bescheiden im Kampf um die K.-o.-Spiele. Bisher konnte die Mannschaft aus der Ukraine lediglich einen Punkt erkämpfen und steht somit bereits unter Siegzwang. Für Real Madrid läuft es indes besser. In der Liga liegt das Team auf dem ersten Tabellenplatz und jüngst gelang im Clasico gegen Barcelona ein Sieg. Außerdem befinden sich 'Los Blancos' in der CL-Tabelle punktgleich mit dem Ersten Sheriff auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Hinspiel dieser Begegnung konnten die Spieler um David Alaba und Karim Benzema einen 5:0-Kantersieg einfahren. Wird es heute ein ähnliches Ergebnis geben oder schafft Donezk den Befreiungsschlag? Goal liefert Euch die wichtigsten Informationen rund um die Übertragung des Duells live im TV und STREAM.

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk heute live: Die wichtigsten Daten zur Begegnung

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk heute live im TV: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

In den letzten zehn Jahren kamen Fans häufig in den Genuss, Spiele der Champions League im Free-TV empfangen zu können. Vor allem Spiele mit deutscher Beteiligung waren im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. In den letzten Jahren hat sich diese Situation jedoch grundlegend verändert.

Wollt Ihr in dieser Saison live dabei sein, wenn CR7, David Alaba oder Robert Lewandowski um die wichtigste Trophäe im europäischen Vereinsfußball kämpfen? Dann müsst Ihr leider dafür bezahlen, denn: Die Champions League seht Ihr nicht mehr im Free-TV!

Champions League nicht im Free-TV zu sehen: DAZN zeigt Real Madrid vs. Schachtjor Donezk heute live im TV und STREAM

Wer wirklich alle Spiele der Champions League live sehen möchte, benötigt kostenpflichtige Mitgliedschaften bei zwei Anbietern: Amazon Prime Video und DAZN. Beide Streamingdienste konnten sich die Rechte an den CL-Übertragungen sichern und zeigen somit die Matches live und in voller Länge.

Der hauseigene Streamingservice des Online-Riesen Amazon zeigt das Top-Spiel am Dienstagabend und DAZN alle restlichen Begegnungen.

Doch nun zur wichtigsten Frage: Wer überträgt eigentlich die heutige Begegnung? Die Antwort auf dieese Frage ist: Real Madrid vs. Schachtjor Donezk wird heute live auf DAZN übertragen!

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk heute live im TV und STREAM: Das kostet die Mitgliedschaft bei DAZN

Wie bereits angeteasert, ist das Angebot auf DAZN mit Kosten verbunden. Doch informiert man sich etwas genauer über das Angebot beim "Netflix des Sports", erscheinen diese Kosten mehr als fair.

DAZN zeigt Euch nämlich nicht nur zahlreiche europäische Fußball-Ligen live und exklusiv, sondern auch viele weitere Sportarten wie MMA, Basketball, Football oder Baseball.

Die gesamte Vielfalt ist bereits ab 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo | monatlich kündbar) zu haben. Es geht sogar noch etwas günstiger: Entscheidet Ihr Euch für die Jahresmitgliedschaft, zahlt Ihr zwar einmalig 149,99 Euro, auf den Monat gerechnet sind dies jedoch nur rund 12,50 Euro!

Egal für welche Option Ihr Euch entscheidet: Mit DAZN seht Ihr fast alles!

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde bevor die Partie angepfiffen wird, findet Ihr an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

Champions League heute live verfolgen: Real Madrid vs. Schachtjor Donezk im kostenlosen LIVE-TICKER

Selbstverständlich kann auch das heutige Spiel analog zum LIVE-STREAM im LIVE-TICKER verfolgt werden. Goal präsentiert Euch den kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung mit spannenden Insights und einem Ergebnisticker, der Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen des Spiels informiert.

Zum LIVE-TICKER

