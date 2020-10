Real Madrid empfängt Schachtjor Donezk: Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER?

Rekordsieger Real Madrid startet in die junge Champions.League-Saison. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Partie gegen Schachtjor Donezk.

Seit Dienstag läuft die Gruppenphase der , auch startet nun die internationale Saison mit dem ersten Spieltag der Königsklasse. Gegner heute ist , Anpfiff im Estadio Alfredo Di Stéfano ist heute um 18:55 Uhr.

13 Mal konnte Real Madrid bereits die Champions League gewinnen, gegen Titel Nummer 14 wird das Team von Zinedine Zidane sicherlich nicht Nein sagen. In den letzten beiden Saisons war bereits im Achtelfinale Schluss, das soll diese Saison besser werden.

In der diesjährigen Gruppenphase müssen die Königlichen auch gegen eine deutsche Mannschaft spielen: muss am 2. und 6. Spieltag gegen Real antreten. Als viertes Team ist noch in der Gruppe B.

Reals heutiger Gegner Schachtjor Donezk ist international bekannt: Die Mannschaft aus der schafft es fast jedes Jahr, sich für die Königsklasse zu qualifizieren und dann in der durchzustarten. 2009 sprang dabei sogar der UEFA Cup gegen den SV heraus.

Wie souverän ist Real Madrid nach der Niederlage gegen Cadiz? Kann Donezk den Königlichen wehtun? Goal erklärt alles rund um die Übertragung des ersten Spieltags der Champions League.

Real Madrid empfängt Schachtjor Donezk: Die Begegnung der Champions League im Überblick

Real Madrid C.F. - Schachtjor Donezk: Die Champions League LIVE im TV sehen

Die schlechte Nachricht vorneweg: Real Madrid gegen Schachtjor Donezk wird heute nicht im TV übertragen. Kein Sender im Pay-TV oder Free-TV wollte genug Geld zahlen, um sich die Rechte am Übertragungspaket der Champions League zu sichern.

Real Madrid - Schachtjor Donezk: Die Champions League LIVE und KOSTENLOS mit DAZN sehen

Bevor allerdings alle Pläne rund um das Spiel heute Abend abgesagt werden, solltet ihr eines wissen: Es gibt eine Möglichkeit, das Spiel LIVE zu verfolgen - und zwar auch auf dem Fernseher! Alles was ihr dafür braucht ist ein Smart-TV, aber den haben mittlerweile ja viele Haushalte.

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel in voller Länge im LIVE-STREAM mit deutschen Kommentatoren. Ihr wisst nicht was DAZN ist oder wollt ein kostenloses Abonnement abschließen? Dann solltet ihr diesen Artikel aufmerksam bis zum Ende durchlesen!

Real Madrid spielt in der Champions League gegen Schachtjor Donezk: Alles rund um die DAZN-Übertragung

Anpfiff: 18:55 Uhr

18:55 Uhr Beginn der Übertragung: 18:55 Uhr

18:55 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Real Madrid gegen Schachtjor Donezk: So wird die Champions League im LIVE-STREAM übertragen

DAZN ist mittlerweile der größte Anbieter in , was Sportstreaming betrifft, und hat in nur wenigen Jahren die gesamte Konkurrenz abgehängt. Als eines der zahlreichen Aushängeschilder gilt die hochwertige Übertragung der Champions League, aber DAZN ist weit mehr als das.

Nicht nur Real Madrid - Schachtjor Donezk: DAS ist das Angebot von DAZN

Allein beim Fußball hat man oft die Qual der Wahl: Ob , Champions League, Europa League, , , und vielen weiteren Top-Ligen - so viel wie hier gibt es nirgendwo sonst.

Dazu kommt noch eine enorme Auswahl an anderen Sportarten: Sei es Basketball, Boxen, Motorsport, Handball, Leichtathletik, Radsport, Motorsport, Darts und vieles mehr: Mehr LIVE-Sport zeigt keiner!

Kann ich kostenlos die Champions League streamen? Der DAZN Probemonat macht's möglich!

Wenn ihr auf das Angebot von DAZN zugreifen wollt, gibt es sogar eine kostenlose Möglichkeit: Mit dem DAZN Probemonat bezahlt ihr keinen Cent, könnt aber trotzdem alles sehen!

Der Gratismonat ist unverbindlich, wenn ihr also rechtzeitig kündigt, müsst ihr nichts bezahlen! Alles weitere rund um den Gratismonat findet ihr bei DAZN News.

Игроки и персонал «Шахтера» сдали тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом».



Все результаты – отрицательные. Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября.#РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/tyrGJ1zJ1y — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 18, 2020

Champions League, Bundesliga und mehr: DAZN gibt's für zehn Euro pro Monat

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, habt ihr die Wahl zwischen zwei Abonnement-Optionen. Beide bieten das gleiche Programm an, unterscheiden sich aber in Preis und Laufzeit.

Das Monatsabo ist monatlich kündbar, allerdings etwas teurer (11,99 Euro pro Monat). Das Jahresabo ist für diejenigen, die langfristig auf den Spitzensport von DAZN zugreifen wollen. Hier bezahlt ihr 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat) und spart auf dem Weg fast 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo.

Ihr wollt euch nochmal in Ruhe alles rund um die Preise und Kosten durchlesen? Hier findet ihr eine Übersicht dazu. DAZN ist übrigens sehr einfach in der Handhabung, schließlich ist die DAZN-App für nahezu jedes Gerät verfügbar.

Real Madrid vs. Schachtjor Donezk: Die HIGHLIGHTS der Champions League

DAZN bietet nicht nur LIVE-Events an: Auch Interviews, Re-Lives und Highlights stehen rund um die Uhr zur Verfügung!

Auch zu Real Madrid gegen Schachtjor Donezk wird es die Highlights bei DAZN geben. Schaut also ein paar Stunden nach der Übertragung in die App, dann wird der Zusammenschnitt der besten Szenen des Spiels angezeigt.

Schachtjor Donezk zu Gast bei Real Madrid in der Königsklasse: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und das Highspeed ist aufgebraucht? Kein Problem, ihr braucht nicht den LIVE-STREAM von DAZN um stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben!

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr nichts! Jedes Tor, jede Chance und jedes nennenswerte Foul wird hier genau erklärt, zusätzlich gibt es interessantes Hintergrundwissen zu lesen! Hier entlang!

So laufen Real Madrid und Schachtjor Donezk in der Champions League auf: Die Aufstellungen

Hier werden etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder ein, um bestens vorbereitet zu sein!