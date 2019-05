Real Madrid bei Real Sociedad: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur LaLiga-Übertragung

Real Madrid empfängt in LaLiga Real Sociedad. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Real Madrid gastiert am 37. Spieltag von LaLiga bei Real Sociedad. Anstoß im Estadio Anoeta ist am frühen Sonntagabend um 18.30 Uhr.

Für ist die Saison gelaufen. Die Königlichen haben zwei Spieltage vor dem Ende keine Chance mehr, sich in der Tabelle zu verbessern. Aufgrund einer zu durchwachsenden Saison konnte Real im Meisterschaftskampf kein großes Wörtchen mitreden. Der FC Barcelona spielte zu konstant auf hohem Niveau und sicherte sich bereits weit vor dem Saisonende den -Titel. Zudem gelang es der Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane nicht, Stadtrivale Atletico Madrid hinter sich zu lassen. Die Rojiblancos sicherten sich die Vizemeisterschaft. Immerhin qualifiziert sich Real, das auf dem dritten Rang nicht mehr einzuholen ist, für die Champions League.

hat dagegen noch die Möglichkeit sich in LaLiga tabellarisch zu verbessern. Die Mannen aus San Sebastian liegen auf dem achten Rang in Reichweite zu Platz sieben. Bereits im Hinspiel haben die Basken gezeigt, dass sie Real Madrid Paroli bieten können. Mit 2:0 siegte Real Sociedad im vergangenen Januar im Bernabeu.

Real Madrid bei Real Sociedad: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle relevanten Informationen rund um die Partie.

Real Madrid bei Real Sociedad: Alle Infos zum LaLiga-Duell auf einen Blick

Real Madrid bei Real Sociedad heute live im TV verfolgen - geht das?

Die schlechte Nachricht für alle Fans die es mit Real Madrid und Real Sociedad halten: Das Aufeinandertreffen im Estadio Anoeta zwischen beiden Mannschaften wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch RTL oder andere bekannte deutsche Sportkanäle die Übertragungsrechte an LaLiga besitzen. Auch Bezahlsender Sky besitzt keine Rechte auf eine Übertragung von Real Sociedad vs. Real Madrid und allen weiteren Partien der spanischen Liga.

Doch Ihr müsst nicht darauf verzichten, Real Sociedad vs. Real Madrid auf Euren Fernseher zu schauen. Denn LaLiga ist bei DAZN zuhause. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an der Übertragung von LaLiga und zeigt die Partie am Sonntagabend im LIVE-STREAM.

Das Beste: Die DAZN-App lässt sich auf nahezu allen Smart-TV installieren. Schaut einfach mal im App-Store auf Eurem Fernseher vorbei, ladet Euch DAZN herunter, installiert die Anwendung und genießt die 90 Minuten zwischen Real Sociedad und Real Madrid live im Stream.

Real Madrid bei Real Sociedad heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Die LaLiga-Fans wissen es bereits: Ja, DAZN zeigt die Partie von Real Madrid bei Real Sociedad im LIVE-STREAM. Mit dem Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde der Partie aus dem Estadio Anoeta. Denn DAZN überträgt Real Sociedad vs. Real Madrid live und in voller Länge.

Real Madrid bei Real Sociedad heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Wie gewohnt beginnt die Übertragung wenige Minute vor dem Anstoß, der um 18.30 Uhr erfolgen wird. Dann versorgen Euch Kommentator Guido Hüsgen und Experte Michael Hofmann mit den heißesten Fakten rund um die Partie und begleiten für Euch die 90 Minuten zwischen Real Sociedad und Real Madrid.

Zwar braucht Ihr für DAZN ein Abonnement, welches monatlich 9,99 Euro kostet und sich jederzeit monatlich kündigen lässt. Doch wir verraten Euch, wie Ihr Real Sociedad vs. Real Madrid im LIVE-STREAM verfolgen könnt - und das völlig kostenlos!

Ihr müsst Euch lediglich einen kostenlosen Probemonat von DAZN sichern. Mit diesem könnt Ihr das komplette Programm des Streamingdienstes vier Wochen gratis testen - somit auch die Partie von Real Madrid bei Real Sociedad.

Aber damit nicht genug: Bei DAZN bekommt Ihr den kompletten Saisonendspurt der größten europäischen Ligen auf den Bildschirm Eurer Wahl. Champions League, Europa League, Premier League, Serie A sowie die Highlight der 1. und 2. Bundesliga - DAZN bietet Euch Spitzenfußball in zahlreichen LIVE-STREAMS. Welche das sind, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt. Zudem sind auch die NBA, NFL, NHL sowie verschiedene Box- und Motorsport-Events bei DAZN zuhause.

Auf welchem Gerät Ihr den Streamingdienst nutzt, bleibt Euch überlassen. Handy, Tablet oder Laptop - ganz egal. Ladet Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl herunter:

Real Madrid bei Real Sociedad: So steht Ihr die Highlights

Auch in puncto Highlights ist DAZN Eure erste Anlaufstelle. Der Streamingdienst lädt Euch den Highlight-Clip des Duells bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff auf die Plattform. Somit verpasst Ihr keinen Treffer zwischen Real Sociedad vs. Real Madrid und könnt die wichtigsten Szenen der Partie in einem kurzen Zusammenschnitt genießen.

Wem die Highlights nicht ausreichen, kann die Partie von Real Madrid bei Real Sociedad im re-live bei DAZN anschauen und sich die kompletten 90 Minuten noch einmal reinziehen.

Real Madrid bei Real Sociedad heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt leider keine Möglichkeit, die Partie von Real Madrid bei Real Sociedad im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann haben wir eine echte Alternative für Euch: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Real Sociedad vs. Real Madrid verpasst Ihr keine wichtige Szene und erst recht keinen Treffer.

Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit den relevantesten und spannendsten Fakten rund um die Partie. Wenn ab 18.30 Uhr der Ball rollt, bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal immer auf der Höhe.

Und die beste Nachricht: Unser LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos.

Real Madrid bei Real Sociedad: Die Aufstellungen

Welche elf Spieler schickt Real-Trainer Zinedine Zidane ins Rennen? Wer steht für Real Sociedad von Beginn an auf dem Feld? Wenn die Aufstellungen beider Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht werden, erfahrt ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Real Madrid bei Real Sociedad: Die Bilanz