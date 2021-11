Auch in der Women's Champions League rollt der Ball wieder. Am heutigen Donnerstagabend (18. November 2021) ist PSG (Paris Saint-Germain) zu Gast bei Real Madrid. Die Partie wird um 21 Uhr im Estadio Alfredo Di Stefano angepfiffen.

Bei der letzten Begegnung beider Teams setze sich PSG klar mit 4:0 durch. Torschützin zum 2:0 war dabei übrigens die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz. In der Liga mussten die Frauen von Paris Saint-Germain aber im letzten Spiel eine heftige 1:6-Niederlage gegen Olympique Lyon hinnehmen. Die letzten drei Ligaspiele konnte Real Madrid hingegen alle gewinnen. Die Tabelle ihrer Champions League-Gruppe führt PSG souverän mit neun Punkten an, gleich dahinter steht auch schon Real Madrid mit sechs Zählern.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain Wettbewerb Women´s Champions League Anpfiff 18. November - 21:00 Uhr Spielort Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid)

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Um es kurz zu machen: Leider nicht, die Partie zwischen Real Madrid und PSG ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Rechte für die Übertragung der Champions League der Frauen liegen beim Streamingdienst DAZN. Wie genau jetzt die Übertragung dort funktioniert, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wie oben beschrieben zeigt DAZN dieses Spiel im LIVE-STREAM. Bei der Übertragung der Women's Champions League gibt es allerdings eine kleine Ausnahme. Hier habt Ihr sogar zwei Möglichkeiten wie Ihr bei einem LIVE-STREAM dabei sein könnt.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wie gewohnt könnt Ihr den STREAM natürlich auf der Website von DAZN verfolgen. Das Zusehen dort ist allerdings nicht umsonst. Um Zugriff auf das Angebot von DAZN zu bekommen, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Nur so könnt Ihr dann auch die verschiedenen LIVE-STREAMS bei DAZN verfolgen.

Was gibt es jetzt aber außer der Champions League der Frauen noch dort zu sehen? DAZN zeigt Euch z.B. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie den Großteil aller Champions-League-Partien. Dazu kommen noch alle Spiele der französischen, italienischen und spanischen Liga. Aber Fans anderer Sportarten werden bei DAZN ebenso fündig. Hier läuft noch die NBA, NFL oder MLB, sowie viele Übertragungen aus den Bereichen Darts, Tennis, Kampf- oder Motorsport.

Kostenmäßig müsst Ihr dabei mit 14,99 Euro pro Monat für ein Monatsabo oder 149,99 Euro für ein Jahresabo rechnen. Dafür erhaltet Ihr dann Zugriff auf das gesamte Programm von DAZN. Den Link, um Euch anzumelden, gibt es noch einmal hier.

Verfügt Ihr nun über ein gültigen Zugang könnt Ihr ab 21 Uhr heute ganz bequem den LIVE-STREAM auf der DAZN-Website verfolgen.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Den LIVE-STREAM auf YouTube sehen

Jetzt kommen wir zur vorher erwähnten zweiten Möglichkeit, wie Ihr die heutige Partie sehen könnt: Für die Champions League der Frauen hat DAZN extra einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, auf dem die verschiedenen Partien dieses Wettbewerbs im LIVE-STREAM gezeigt werden. Und das Beste daran ist: Wie alles andere auf YouTube auch, ist das Zusehen dort völlig kostenlos. Ihr braucht kein Abo oder einen Account sondern könnt mit diesem Link einfach kostenlos zuschauen.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Für alle die unterwegs sind, und das Spiel nicht live sehen können haben wir den LIVE-TICKER. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald jemand trifft oder es eine gelbe Karte gibt. So seid auch Ihr immer up to date mit dem Geschehen auf dem Rasen.

Den Link zum LIVE-TICKER von GOAL gibt es hier

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.