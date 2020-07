Offiziell: Real Madrid präsentiert neue Trikots für die Saison 2020/21

Real Madrid hat die neuen Trikots für nächste Saison präsentiert. Dabei setzen die Königlichen sowohl auf klassische als auch auf gewagte Elemente.

Der spanische Meister und Ausrüster adidas haben die neue Spielkleidung für die anstehende Saison 2020/21 präsentiert. Sowohl bei den Heim- als auch bei den Auswärtstrikots greifen die Königlichen gleichermaßen auf klassische wie auf auffallende Elemente zurück.

Das Heimdress kommt wieder ganz in Weiß daher. Auffallend sind hierbei allerdings pinke Elemente, die sich in Form von einem graphischen Print im Kragenbereich und in Form von Streifen an den Seiten des Trikots wiederfinden lassen. Auch der untere Bereich der Rückseite des Shirts ist in Pink gehalten.

Das Vereinslogo, der Hauptsponsor Fly Emirates sowie das Ausrüsterlogo des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach sind wie gewohnt platziert und in Schwarz.

Das neue Heimtrikot von Real Madrid für die Saison 2020/21

Quelle: Real Madrid

Auffallende Farbe: Das neue Auswärtstrikot von Real Madrid

Im Gegensatz zum altbekannten Farbweg des Heimtrikots, sticht das Auswärtsdress durch eine deutlich auffallendere Farbe hervor.

Die neue Spielkleidung ist komplett in Pink gehalten, während die Streifen an den Seiten sowie das Ausrüsterlogo und der Sponsor in Schwarz daherkommen. Auch das Vereinslogo ist diesmal pink.

Damit erinnert das Shirt an das aus der Saison 2014/15, als die Madrilenen ebenfalls in Pink, wenn auch in einer dunkleren Variante, aufgelaufen sind.

Quelle: Real Madrid