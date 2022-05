Real Madrid vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime?

Uns erwartet in der Champions League heute jede Menge Spektakel: Das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City findet statt! Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ist am Mittwoch, den 04. Mai 2022, um 21 Uhr.

Das 4:3-Ergebnis ist offenbar in der Mode: BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Bochum? 4:3! SC Freiburg vs. TSG Hoffenheim? 4:3! Manchester City vs. Real Madrid? 4:3! Aus neutraler Sicht darf sich das heute gerne fortsetzen: Ein 4:3 für die Madrilenen - und wir dürfen uns auf eine spannende Verlängerung freuen!

Das 4:3 im Hinspiel hatte jedenfalls alles, was das Herz der Fußballanhänger:innen rund um den Globus begehrt. Nun findet das Spiel in Spanien statt, kann Real heute den Heimvorteil ausnutzen und sich doch noch für das Finale qualifizieren?

Das Finale steigt im Mai im Stade de France in Paris - natürlich wollen sowohl Real Madrid als auch Manchester City dabei sein. GOAL erklärt in diesem Artikel, ob DAZN oder Prime Video die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Champions League live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League 2022: Wer zeigt heute Real Madrid vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM: Prime oder DAZN?

Am Samstag hat Carlo Ancelotti Historisches geschafft: Der Italiener ist der erste Mensch überhaupt, der im Herrenbereich alle fünf Ligatitel in den Top-5-Ligen erringen konnte. Real Madrid ist nämlich am Wochenende Meister geworden, nach den Erfolgen in Serie A (AC Mailand, 2004), Premier League (FC Chelsea, 2010), Ligue 1 (PSG, 2013), Bundesliga (FC Bayern München 2017) und nun der LaLiga (Real Madrid, 2022) ist Ancelotti der einzige Gewinner dieses Besonderen Quintupels.

Nun will Real den Meistertitel vom Wochenende natürlich als Rückenwind nutzen, um voller Elan in das Duell gegen Manchester City zu starten. Natürlich wollen viele Anhänger:innen, auch in Deutschland, das Spiel heute sehen - doch wie wird das im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Fußball heute LIVE: Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League?

Eines ist klar: Es kann nur Prime Video oder DAZN sein. Nur diese beiden Sender haben sich die Rechte an der Champions League in dieser Saison gesichert. Dabei ist Prime neu im Geschäft, bis zur letzten Saison war es nämlich noch Sky, welches die Spiele der Champions League live übertrug.

Letzte Woche war es Prime, welches das Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid live im TV übertrug. Dabei hat in dieser Saison DAZN viel mehr Spiele übertragen als das Amazon-Pendant: Prime darf sich jede Woche nämlich nur ein Spiel nehmen, welches es überträgt. Das war in der Gruppenphase noch eins von acht Spielen, nun es eins von zwei - im Halbfinale gibt es ja nur noch zwei Paarungen pro Woche.

DAZN oder Prime Video? Wer zeigt / überträgt heute Real Madrid vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM?

Obwohl also die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass Prime Video das Spiel heute übertragen könnte, ist DAZN wieder an der Reihe: Prime zeigt für gewöhnlich nur Spiele am Dienstag. Alle Fans, die gerne Sport auf DAZN verfolgen, dürfen sich also auf die Übertragung hier freuen und müssen es nicht beim umstrittenen Versandhändler Amazon verfolgen.

Mittlerweile ist es sogar so, dass man DAZN auch im TV verfolgen kann! Richtig gelesen: Seit dem August 2021 gibt es zwei Fernsehsender, DAZN 1 und DAZN 2, die täglich von 8 Uhr bis 24 Uhr ausgewähltes Programm übertragen. DAZN 1 überträgt heute zum Beispiel das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid ab 20.45 Uhr!

DAZN zeigt die Champions League (Real Madrid - Manchester City) heute im TV und LIVE-STREAM!

Es ist allerdings so, dass das Spiel nicht auf jedem Fernseher übertragen wird: Ihr müsst dafür die zusätzliche DAZN-Option bei den TV-Anbietern Sky oder Vodafone buchen. Doch keine Sorge. Auch ohne könnt ihr das Topspiel verfolgen - es bleibt ja noch der LIVE-STREAM!

Dieser läuft, wie immer, flüssig im Internet und lässt sich auch auf dem Fernseher einrichten! Der Trick: Mit einem Smart-TV, also einem internetfähigen Fernseher, kann man die kostenlose DAZN-App herunterladen und hierüber das Spiel schauen. Alternative: Stream auf Laptop einrichten und diesen per HDMI-Kabel an den Flachbildschirm schließen.

Real Madrid empfängt Manchester City: Die Übertragung des Halbfinals auf DAZN

Begegnung:

Real Madrid - Manchester City

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort: Max Siebald

DAZN überträgt heute Real Madrid - Manchester City im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League im Internet ausgestrahlt

DAZN ist heute also die Plattform, über die das Spiel ausgetragen wird - sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen im ganzen Land! DAZN ist bei den Fans nämlich sehr beliebt, da hier eine Vielzahl an unterschiedlichen Wettbewerben und Sportarten (live) übertragen werden.

Real Madrid vs. Manchester City auf DAZN: So wird die Champions League im Internet übertragen

Wir blicken trotzdem noch etwas genauer auf DAZN, der Streamingdienst ist schließlich erst seit 2016 auf dem Markt und daher vielleicht noch nicht allen bekannt. Dabei kann sich ein DAZN-Abo durchaus lohnen: Neben Fußball (Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Länderspiele...), Basketball, American Football, Wintersport, Leichtathletik, Motorsport, Darts, E-Sports... Die Liste ist lang!

Dabei benötigt ihr nicht, wie oben beschrieben, einen Fernseher, womit ihr die Zusatzoption bei Sky oder Vodafone bucht - keineswegs! Mit dem DAZN-Abonnement könnt ihr auch via Handy, Tablet, Spielekonsole, Laptop oder PC ganz einfach Sport sehen! Die Links zu den kostenlosen Apps stehen weiter unten in diesem Artikel.

Champions League heute LIVE: So günstig ist das DAZN-Abo!

DAZN ist ein privates Unternehmen, kein Wunder also, dass es nicht kostenlos ist. Trotzdem sollte sich jeder die Angebote mal genauer anschauen, gemessen an der Menge an Programm, die DAZN überträgt, ist ein Abo auf jeden Fall eine Überlegung wert - gerade, wenn man auf das Preis-Leistung-Verhältnis der Konkurrenz schaut.

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Champions League, Bundesliga und mehr auf DAZN: Hier gibt's weitere Informationen!

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Die Champions League heute LIVE streamen - so geht's!

Die Aufstellungen von Real Madrid und Manchester City: So wird das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gespielt

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

DAZN oder Prime Video? So wird Real Madrid - Manchester City übertragen

TV DAZN 1 DAZN im LIVE-STREAM LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / DAZN