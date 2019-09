Real Madrid vs. UD Levante: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. - Hier wird LaLiga heute übertragen

Real Madrid empfängt Levante, das derzeit vor den Königlichen steht! Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie aus LaLiga heute live verfolgen könnt.

Verfolgerduell in ! Das viertplatzierte tritt heute Mittag (Samstag, 14. September) beim Tabellen-Fünften an. Mit einem Sieg würden die Königlichen aber wieder an Levante vorbeiziehen. Anstoß ist im Santiago Bernabeu um 13 Uhr.

Auch in der Länderspielpause wurde es um Real Madrid nicht ruhig. Unter der Woche kamen Gerüchte auf, der wechselwillige Christian Eriksen von Tottenham Hotspur wolle kommenden Sommer in die spanische Haupstadt wechseln.

Real Madrid gegen UD Levante wird heute live übertragen! Hier bekommt Ihr alle Infos, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie bekannt sind.

Real Madrid vs. UD Levante heute live: Die Daten zum LaLiga-Spiel

Duell Real Madrid vs. UD Levante Datum Sa., 14 September 2019 | 13 Uhr Ort Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. UD Levante: Wird LaLiga heute live im TV übertragen?

LaLiga hat auch hierzulande viele Fans, die selbstverständlich jedes Spiel von Real Madrid am liebsten live im TV verfolgen würden. Doch geht das überhaupt?

Leider nein, denn kein Fernsehsender im deutschsprachigen Raum besitzt die Übertragungsrechte an der spanischen Liga. Weder im Free-TV noch im Pay-TV werden die Spiele gezeigt.

Doch lasst den Kopf noch nicht hängen, es gibt nämlich eine Möglichkeit, Real gegen Levante per LIVE-STREAM am TV abzuspielen. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Real Madrid vs. UD Levante heute im LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt Real Madrid gegen UD Levante heute Mittag live und exklusiv in voller Länge via LIVE-STREAM. Die Partie könnt Ihr live abrufen oder Euch jederzeit das Re-Live oder die Highlights anschauen.

Kurz vor Anpfiff der Begegnung um 13 Uhr startet die Vorberichterstattung. Klickt Euch also frühzeitig rein, um alles Wissenswerte rund um die Partie zu erfahren.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das bekommt Ihr für 11,99 Euro im Monat oder für einmalig 119,99 Euro in der einjährigen Dauerkarte. Um kein finanzielles Risiko eingehen zu müssen, könnt Ihr DAZN sogar erst einmal 30 Tage kostenlos testen.

Sowohl im Gratismonat als auch mit dem Abo stehen Euch alle LIVE-STREAMS der Plattform zur Verfügung. Das Programm beinhaltet nicht nur LaLiga, sondern auch die , und sogar über 40 Live-Spiele aus der Bundesliga. Unter diesem Link haben wir das aktuelle Programm für Euch aufgelistet.

DAZN funktioniert auf allen mobilen Geräten mithilfe der kostenlosen DAZN-App. Auch auf Smart-TVs und mithilfe der Playstation sogar auf herkömmlichen TV-Geräten sind die LIVE-STREAMS abspielbar.

Real Madrid vs. UD Levante: DAZN zeigt auch die Highlights des Spiels

Wer die relativ frühe Anstoßzeit um 13 Uhr verpasst hat, kann im Nachhinein auch die Highlights der Begegnung zwischen Real Madrid und UD Levante auf DAZN anschauen.

Bereits kurz nach Abpfiff wird ein Video mit den wichtigsten Szenen des Spiels hochgeladen, das jederzeit zum Abruf bereitsteht. Auch hierfür wird jedoch ein DAZN-Konto benötigt. Wie das mit der Anmeldung funktioniert, haben wir für Euch unter diesem Link noch mal zusammengefasst.

Real Madrid vs. UD Levante: Verfolgt den kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal

Ihr wollt für das Spiel kein Geld ausgeben oder Euer Datenvolumen reicht für den LIVE-STREAM nicht aus? Dann greift auf den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zurück! Denn hier verpasst Ihr keine wichtige Szene aus Madrid.

Sämtliche Aktionen von Eden Hazard und Co. werden Euch dort geschildert und mit Statistiken untermalt. Und das Beste: Der TICKER ist natürlich völlig kostenlos.

Mithilfe dieses Links kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER oder Ihr verfolgt das Spiel über die kostenlose Goal-App:

Real Madrid vs. UD Levante heute live sehen: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden kurz vor Anpfiff offiziell bekanntgegeben. Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

Real Madrid vs. UD Levante: Die Übertragung in der Übersicht