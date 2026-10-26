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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Oliver Wittenburg

Real Madrid "holt Barcelona auf den Boden der Tatsachen zurück": Kylian Mbappe entscheidet Clasico und verteilt besonderes Lob

La Liga
FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona
Real Madrid
Kylian Mbappé
L. Yamal
J. Bellingham
José Mourinho
H. Flick

Der 265. Clasico ist in den Geschichtsbüchern und hat den 107. Sieg für Real Madrid hervorgebracht. Das Timing könnte für die Königlichen nicht besser sein.

Mitten hinein in einen der dominantesten Starts in der Geschichte von LaLiga feierte Rekordmeister Real einen überraschenden 2:1-Sieg beim ewigen Rivalen FC Barcelona.

In der Lesart des Ergebnisses sind sich spanische und internationale Medien einig: Die Königlichen aus der Hauptstand haben sich im Titelkampf zurückgemeldet und einen möglichen Alleingang Barcas gestoppt. Wenig überraschend werden Doppeltorschütze Kylian Mbappe und Trainer Jose Mourinho als Architekten des Sieges gefeiert.

Verdiente Extra-Erwähnungen bekommen aber auch Jude Bellingham, Eduardo Camavinga und Marc Cucurella für seine unnachgiebige Verteidigung im Weltmeister-Duell mit Lamine Yamal.

"Mbappe holt Barcelona auf den Boden der Tatsachen zurück", schrieb die Real-nahe Marca. Zudem hob die Zeitung hervor, dass eine ureigene Fähigkeit der Madrider das Spiel entschieden habe: Fehler des Gegners unnachgiebig und eiskalt zu bestrafen.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Jude Bellingham macht den Iniesta und Zidane auf einmal!

Das Paradebeispiel dafür war freilich das 0:1 im Camp Nou, als Mbappe bei einem unglücklichen Klärungsversuch von Gerard Martin einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand und förmlich zum Tor gezwungen wurde (41.). Vorausgegangen war ein starker Angriff über die linke Seite über Cucurella und Yan Diomande.

Noch viel stärker aber war der Siegtreffer kurz vor Schluss nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Raphinha (61.). Bellingham vereinte Signature Moves von Barca-Legende Andres Iniesta und Real-Ikone Zinedine Zidane in einer einzigen Bewegung und leitete damit einen Angriff ein, an dessen Ende der häufig kritisierte Camavinga Pau Cubarsi vernaschte und von der Grundlinie herrlich Mbappe zurücklegte, der locker einschob (87.).

"Clasico alla Mbappe" schrieb etwa die italienische La Repubblica über den Franzosen, der "das Camp Nou zum Schweigen brachte". Natürlich führten alle Headlines und Kommentar Mbappe als Reals Anführer und Gamewinner, er selbst aber gab die Lobeshymnen gerne weiter.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Was sagten Kylian Mbappe, Jose Mourinho und Hansi Flick?

"Jeder weiß, dass ich gerne Tore schieße", sagte der 26-Jährige am Abend vor der Verleihung des Ballon d'Or dem klubeigenen TV. "Das Wichtigste ist aber der Sieg der Mannschaft, und ich glaube, dass uns das als Team viel Selbstvertrauen geben wird. Der Star war die Mannschaft."

Mbappe sah "ein Spiel für echte Männer" und einen Sieg, der "ein gutes Zeichen" setzte. "Mein Team hat ein außergewöhnliches Spiel gemacht, sehr organisiert, mit guter Konzentration und dem Mut, von hinten herauszuspielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel presst", analysierte Mourinho, der nach zuvor zwei Niederlagen in neun Ligaspielen und einem drohenden Neun-Punkte-Rückstand im Falle einer Pleite in Barcelona unter großem Druck gestanden hatte.

Mourinhos Pendant Hansi Flick versuchte sich an einer möglichst pragmatischen Einordnung des Ergebnisses. "Niederlagen gehören zum Spiel", sagte der ehemalige Bundestrainer. "Es ist die erste Niederlage in LaLiga, zuvor haben wir neunmal in Folge gewonnen. Das ist die Perspektive, die wir haben müssen."

Flick merkte an, seiner Mannschaft habe "die Frische gefehlt", eine Einschätzung, die auch auf den in dieser Saison ansonsten überragenden Lamine Yamal zutraf. Gegen den vermutlich unbequemsten Gegenspieler, den man als Rechtsaußen weltweit haben kann, seinen spanischen Nationalteamkollegen Cucurella, entwickelte der 19-Jährige in keiner Phase die so gefürchtete Spielfreude und Dynamik, die ihn in den neun LaLiga-Spielen zuvor acht Tore und sechs Assists sammeln ließen.

"Madrid ist zurück!" und "Madrid ist wieder da!", titelten Marca und AS - und sie haben recht. Das Momentum hat tatsächlich die Seiten gewechselt, auch wenn Barcelona, das den noch nie dagewesenen Saisonstart mit zehn Siegen am Stück verpasste, die spanische Meisterschaft weiter anführt. Und das im Übrigen nicht vor Real, sondern vor Atletico Madrid.

LaLiga: Die Tabellenspitze nach dem 10. Spieltag

Platz

Team

Spiele

S

U

N

Tore

Diff.

Punkte

1.

FC Barcelona

10

9

0

1

40:11

+29

27

2.

Atletico Madrid

10

8

1

1

20:8

+12

25

3.

Real Madrid

10

8

0

2

25:10

+15

24

4.

Real Betis

10

6

2

2

16:14

+2

20

5.

Real Sociedad

10

6

1

3

19:18

+1

19

6.

FC Sevilla

9

4

2

3

14:16

-2

14

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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