Mitten hinein in einen der dominantesten Starts in der Geschichte von LaLiga feierte Rekordmeister Real einen überraschenden 2:1-Sieg beim ewigen Rivalen FC Barcelona.

In der Lesart des Ergebnisses sind sich spanische und internationale Medien einig: Die Königlichen aus der Hauptstand haben sich im Titelkampf zurückgemeldet und einen möglichen Alleingang Barcas gestoppt. Wenig überraschend werden Doppeltorschütze Kylian Mbappe und Trainer Jose Mourinho als Architekten des Sieges gefeiert.

Verdiente Extra-Erwähnungen bekommen aber auch Jude Bellingham, Eduardo Camavinga und Marc Cucurella für seine unnachgiebige Verteidigung im Weltmeister-Duell mit Lamine Yamal.

"Mbappe holt Barcelona auf den Boden der Tatsachen zurück", schrieb die Real-nahe Marca. Zudem hob die Zeitung hervor, dass eine ureigene Fähigkeit der Madrider das Spiel entschieden habe: Fehler des Gegners unnachgiebig und eiskalt zu bestrafen.

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Jude Bellingham macht den Iniesta und Zidane auf einmal!

Das Paradebeispiel dafür war freilich das 0:1 im Camp Nou, als Mbappe bei einem unglücklichen Klärungsversuch von Gerard Martin einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand und förmlich zum Tor gezwungen wurde (41.). Vorausgegangen war ein starker Angriff über die linke Seite über Cucurella und Yan Diomande.

Noch viel stärker aber war der Siegtreffer kurz vor Schluss nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Raphinha (61.). Bellingham vereinte Signature Moves von Barca-Legende Andres Iniesta und Real-Ikone Zinedine Zidane in einer einzigen Bewegung und leitete damit einen Angriff ein, an dessen Ende der häufig kritisierte Camavinga Pau Cubarsi vernaschte und von der Grundlinie herrlich Mbappe zurücklegte, der locker einschob (87.).

"Clasico alla Mbappe" schrieb etwa die italienische La Repubblica über den Franzosen, der "das Camp Nou zum Schweigen brachte". Natürlich führten alle Headlines und Kommentar Mbappe als Reals Anführer und Gamewinner, er selbst aber gab die Lobeshymnen gerne weiter.

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Was sagten Kylian Mbappe, Jose Mourinho und Hansi Flick?

"Jeder weiß, dass ich gerne Tore schieße", sagte der 26-Jährige am Abend vor der Verleihung des Ballon d'Or dem klubeigenen TV. "Das Wichtigste ist aber der Sieg der Mannschaft, und ich glaube, dass uns das als Team viel Selbstvertrauen geben wird. Der Star war die Mannschaft."

Mbappe sah "ein Spiel für echte Männer" und einen Sieg, der "ein gutes Zeichen" setzte. "Mein Team hat ein außergewöhnliches Spiel gemacht, sehr organisiert, mit guter Konzentration und dem Mut, von hinten herauszuspielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel presst", analysierte Mourinho, der nach zuvor zwei Niederlagen in neun Ligaspielen und einem drohenden Neun-Punkte-Rückstand im Falle einer Pleite in Barcelona unter großem Druck gestanden hatte.

Mourinhos Pendant Hansi Flick versuchte sich an einer möglichst pragmatischen Einordnung des Ergebnisses. "Niederlagen gehören zum Spiel", sagte der ehemalige Bundestrainer. "Es ist die erste Niederlage in LaLiga, zuvor haben wir neunmal in Folge gewonnen. Das ist die Perspektive, die wir haben müssen."

Flick merkte an, seiner Mannschaft habe "die Frische gefehlt", eine Einschätzung, die auch auf den in dieser Saison ansonsten überragenden Lamine Yamal zutraf. Gegen den vermutlich unbequemsten Gegenspieler, den man als Rechtsaußen weltweit haben kann, seinen spanischen Nationalteamkollegen Cucurella, entwickelte der 19-Jährige in keiner Phase die so gefürchtete Spielfreude und Dynamik, die ihn in den neun LaLiga-Spielen zuvor acht Tore und sechs Assists sammeln ließen.

"Madrid ist zurück!" und "Madrid ist wieder da!", titelten Marca und AS - und sie haben recht. Das Momentum hat tatsächlich die Seiten gewechselt, auch wenn Barcelona, das den noch nie dagewesenen Saisonstart mit zehn Siegen am Stück verpasste, die spanische Meisterschaft weiter anführt. Und das im Übrigen nicht vor Real, sondern vor Atletico Madrid.

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