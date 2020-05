Real Madrid: Heimtrikot für 2020/21 geleaked

Das neue Trikot von Real Madrid wurde geleaked. Die Königlichen setzen auch in der neuen Saison wohl auf Bewährtes, mit einer signifikanten Änderung.

wird offensichtlich auch in der kommenden Saison in Heimspielen in einem von weiß dominierten Trikot auflaufen. Das legt ein Leak der für gewöhnlich sehr gut informierten Seite Footyheadlines nahe.

Demnach ist die Hauptfarbe des Heimtrikots für 2020/21 weiß. Eine Besonderheit sind dabei die in Pink und Schwarz gehaltenen Ärmelenden sowie die in pink gefärbten seitlich von oben nach unten laufenden markanten "adidas-Streifen".

Der Kragen soll dabei im V-Stil daherkommen. Der Hauptsponsor auf dem neuen Heimtrikot wird wie auch in den letzten Jahren "Fly Emirates" und in der kommenden Saison in schwarzer Farbe aufgedruckt sein.

Mehr Teams

Hier seht Ihr, wie sich die Trikots von Real Madrid seit 2002 veränderten - eine Konstante gab es dabei immer.