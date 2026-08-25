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Real Madrid gegen Real Sociedad: Alles, was ihr zum LaLiga-Vorbericht wissen müsst

Real Madrid - Real Sociedad
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Umfassende Spielvorschau auf das LaLiga-Duell zwischen Real Madrid und Real Sociedad. Wir analysieren die jüngste Form, Neuigkeiten aus den Kadern und die wichtigsten Geschichten vor diesem hochkarätigen Spiel unter der Woche im Santiago Bernabéu.

Real Madrid gegen Real Sociedad: Spieldetails

crest
La Liga - Spielwoche 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid und Real Sociedad stoßen am 26. August 2026 um 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST) an.

Mehr lesen: „Noch in der Mobbing-Phase“: Jose Mourinho enthüllt explosive Nachricht an Real-Madrid-Superstar Vinicius Junior

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Spanische Midweek-Action unter dem Flutlicht des Bernabéu

Real Madrid kehrt am Mittwoch, 26. August, ins Santiago Bernabéu zurück und trifft dort in einem interessanten LaLiga-Spiel unter der Woche auf Real Sociedad. Nach den Ligapartien am Wochenende will Real Madrid den heimischen Rasen in eine absolute Festung verwandeln und wichtige frühe Punkte im Titelrennen sammeln. Für Real Sociedad bietet die Reise zur Wochenmitte nach Madrid eine Chance mit hohem Einsatz, um den eigenen Schwung neu zu entfachen und auswärts ein Ausrufezeichen zu setzen.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Später Siegtreffer von Real Madrid bei Espanyol hält Serie am Leben

Real Madrid geht mit Rückenwind in den Mittwochabend, nachdem am Samstag, 22. August, ein hart erkämpfter 2:1-Sieg gegen Espanyol gelungen war. Jude Bellingham brachte Madrid mit einem Treffer in der 8. Minute früh in Führung, ehe Espanyol ausglich. Als das Spiel in der Schlussphase auf der Kippe stand, erzielte der eingewechselte Carlos Espí in der 90. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte damit die vollen drei Punkte. Angeführt von einem brandgefährlichen Kern mit Bellingham, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bleibt Madrids Fähigkeit, gegnerische Reihen bei Umschaltmomenten in der späten Spielphase zu bestrafen, die größte Stärke vor dem Spiel unter der Woche.

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Sociedad sucht Antwort nach knapper Niederlage gegen Betis

Real Sociedad reist in die Hauptstadt, fest entschlossen, nach der knappen 0:1-Auswärtsniederlage gegen Real Betis am Freitag, 21. August, zurückzuschlagen. Trotz langer kontrollierter Spielphasen mit einer Aufstellung um Takefusa Kubo und Ander Barrenetxea machte ein Treffer von Rodrigo Riquelme in der 62. Minute den Unterschied. Real Sociedad setzt auf strukturiertes Mittelfeldspiel und hohes Pressing. Eine frühe Kontrolle im Zentrum wird entscheidend sein, wenn die Basken Madrids Ballbesitz stören und die Kulisse im Bernabéu dämpfen wollen.

Hochklassige Duelle mit Bernabéu-Hitze

Historisch gesehen hat Real Madrid in diesem Duell einen klaren Vorteil, besonders im eigenen Stadion. Im jüngsten Ligaduell im Santiago Bernabéu im Februar 2026 rang Real Madrid Real Sociedad in einem Spiel mit spätem taktischem Drama und temporeichem Flügelspiel mit 2:1 nieder. In den vergangenen Duellen hat Real Sociedad jedoch bewiesen, dass die Mannschaft Madrids Abwehr bis ans absolute Limit bringen kann, womit die Bühne für weitere packende 90 Minuten in der Hauptstadt bereitet ist.

Mögliche Startaufstellungen

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Teamnews & Kader

Real Madrid vs Real Sociedad Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois18Álvaro Carreras16Ibrahima Konaté4D. Huijsen24D. Dumfries20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15Arda Güler10Kylian Mbappé1A. Remiro17S. Gomez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera24L. Sucic18C. Soler9O. Oskarsson
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Real Sociedad

Trainer

  • José Mourinho
  • P. Matarazzo

Jose Mourinho steht vor dem Auftaktspiel vor einer erheblichen Verletzungskrise in der Defensive. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio und Thiago Pitarch fallen allesamt aus, wodurch dem Cheftrainer in der Abwehr nur begrenzte Optionen bleiben. Eine wahrscheinliche Startaufstellung wurde nicht bestätigt, und Sperren gibt es derzeit ebenfalls nicht. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Real-Sociedad-Trainer Pellegrino Matarazzo muss mit einem Ausfall umgehen, da Alvaro Odriozola als verletzt geführt wird. Die Gäste haben keine gesperrten Spieler, und vor der Reise nach Madrid wurde keine bestätigte Aufstellung veröffentlicht.

Form

RMA

RMA - Form

FIO
U2-2
FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
ESP
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RSO

RSO - Form

TFC
N2-1
KÖL
N2-0
KÖL
N2-1
CHE
N3-1
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid kommt mit einer starken Form aus der Vorbereitung, gewann vier der letzten fünf Testspiele und spielte einmal unentschieden. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0 gegen Schalke 04, dazu kamen Siege gegen Deportivo de A Coruna mit 1:0 und gegen Ferencvaros mit 2:1. Die einzigen liegen gelassenen Punkte gab es bei einem 2:2 gegen Fiorentina. In diesen fünf Spielen erzielte Madrid 11 Tore und kassierte fünf Gegentore.

Die Bilanz von Real Sociedad in der Vorbereitung liest sich schwierig. Vier der letzten fünf Freundschaftsspiele gingen verloren, darunter gegen Chelsea (1:3), zweimal gegen FC Koeln (1:2 und 0:2) sowie gegen Toulouse (1:2). Der einzige Sieg gelang gegen Aston Villa, als vier Tore bei einem 4:2-Erfolg erzielt wurden. Sociedad kassierte in den fünf Vorbereitungsspielen insgesamt 10 Gegentore.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenReal Sociedad
5
0
0
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
END
Spanien Copa del Rey
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
END
Spanien Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
10Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Februar 2026 in LaLiga mit einem souveränen 4:1-Heimsieg für Real Madrid. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Madrid klar die Nase vorn, mit vier Siegen und einem Unentschieden, einem spektakulären 4:4 in der Copa del Rey im Bernabeu im April 2025. Real Sociedad hat Madrid in keinem der letzten fünf Aufeinandertreffen geschlagen, die einzigen Punkte gab es in diesem Pokal-Remis.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
5
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
6
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
7
Real BetisReal BetisBET
110010+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
ValenciaValenciaVAL
10100001
U
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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