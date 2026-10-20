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Real Madrid gegen RB Leipzig: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Spiel

Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
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Y. Diomande
C. Nkunku

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig. Wir sprechen über Taktik, Neuigkeiten aus beiden Teams, die Form und mehr.

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Champions League - Spielwoche 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid gegen RB Leipzig wird am 21. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

Madrid hat seinen Rhythmus wiedergefunden

Real Madrid setzte sich am Wochenende dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappe sowie Toren von Arda Guler und Yan Diomande souverän mit 4:1 gegen Sevilla durch. Als Nächstes steht für die Mannschaft von Jose Mourinho der Clásico gegen Barcelona an, doch zuvor empfängt sie RB Leipzig in der Champions League. Am zweiten Spieltag der Ligaphase gelang Madrid bei Roma eine bemerkenswerte Aufholjagd: Mit drei Toren in den letzten acht Minuten sicherte sich die Mannschaft einen 4:3-Sieg. Der ivorische Flügelspieler Yan Diomande trifft nach seinem kostspieligen Wechsel nach Madrid im Sommer nun auf seinen ehemaligen Klub.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Leipzig muss die Niederlage verdauen

Nach der deutlichen 1:6-Niederlage gegen Bayern München am Wochenende steht Leipzig noch etwas unter Schock. Dennoch hat die Mannschaft unter Martin Demichelis in ihren ersten fünf Bundesligaspielen dieser Saison bereits 15 Tore erzielt. In der heimischen Liga stehen drei Siege und drei Niederlagen zu Buche. Das bringt ihre Unberechenbarkeit ziemlich gut auf den Punkt.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Ausfälle

  • Madrid muss auf Raúl Asencio, Ferland Mendy und Rodrygo verzichten, während Marc Guiu und Assan Ouédraogo bei Leipzig ausfallen.
  • Der türkische Superstar Arda Guler hat in seinen letzten beiden Champions-League-Spielen zwei Tore erzielt und zwei vorbereitet.

Personal und Kader

Real Madrid vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéAntonio RüdigerAntonio RüdigerD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian MbappéM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • José Mourinho
  • M. Demichelis

In der voraussichtlichen Startelf von Jose Mourinho steht Thibaut Courtois im Tor. Die Viererkette bilden Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger und Denzel Dumfries. Yan Diomande, Federico Valverde und Aurelien Tchouameni sind zusammen mit Jude Bellingham und Brahim Diaz für das Mittelfeld vorgesehen, während Kylian Mbappe den Angriff anführt. Für die Heimmannschaft sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren gemeldet.

In der voraussichtlichen Startelf von Martin Demichelis steht Maarten Vandevoordt im Tor. Vor ihm verteidigen Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum und Willi Orban. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda und Romulo Cruz komplettieren die Aufstellung. Für Leipzig sind vor dem Spiel keine Verletzungs- oder Sperrenprobleme bestätigt. Weitere Informationen werden jedoch kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Form

RMA

RMA - Form

ELC
S2-3
ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RBL

RBL - Form

HSV
S5-0
B04
N2-0
SGE
S6-0
PSV
S1-0
FCB
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Real Madrid hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt gab es in LaLiga einen 4:1-Heimsieg gegen Sevilla. Zuvor siegte Madrid unter anderem in der Champions League auswärts mit 4:3 bei Roma und zu Hause mit 1:0 gegen Villarreal. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte die Mannschaft beim 1:2 gegen Atletico Madrid in LaLiga. In den fünf Spielen erzielte Madrid 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

RB Leipzig hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Ein Unentschieden gab es nicht. Zuletzt setzte es in der Bundesliga eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Bayern München. Von einem ähnlichen Tief hatte sich Leipzig im Verlauf dieser fünf Spiele mit einem 6:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt erholt. Ein 1:0-Sieg gegen PSV Eindhoven in der Champions League zeigt, dass die Mannschaft auch auf europäischer Bühne bestehen kann. In den fünf Partien erzielte Leipzig 12 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenRB Leipzig
2
1
1
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
END
Champions League
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RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im März 2024 statt, als sich Real Madrid und RB Leipzig in der Champions League im Bernabeu 1:1 trennten. Zuvor hatte Madrid im Februar 2024 auswärts in Leipzig mit 1:0 gewonnen. Von den vier erfassten direkten Duellen gewann Real Madrid zwei, eines endete unentschieden. Leipzig holte einen Sieg: ein 3:2 zu Hause im Oktober 2022. Madrid erzielte in diesen vier Begegnungen fünf Tore und kassierte ebenso viele Gegentreffer.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Champions-League-Tabelle liegt Real Madrid derzeit auf Platz acht, RB Leipzig auf Platz 21. Der Abstand spiegelt den unterschiedlichen Verlauf des Wettbewerbs für die beiden Mannschaften in dieser Saison wider.

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