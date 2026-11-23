Real Madrid gegen PSV Eindhoven: Spieldetails
Makellose Europapokalbilanz trifft im Bernabéu auf niederländische Ambitionen
Real Madrid empfängt PSV Eindhoven am Dienstag im Estadio Bernabéu in Madrid zu einem Champions-League-Spiel.
Die Mannschaft von Jose Mourinho geht selbstbewusst in die Partie. Am Samstag baute sie ihre Siegesserie auf neun Spiele aus: Gegen Celta Vigo gewann Madrid nach einem Rückstand in der sechsten Minute noch mit 2:1.
Dafür musste Madrid das Spiel drehen. Kylian Mbappe vergab in der ersten Halbzeit einen Elfmeter, Jude Bellingham glich in der 66. Minute aus, und der eingewechselte Carlos Espi erzielte in der 85. Minute nach einer Flanke von Vinicius Junior den Siegtreffer.
Auch Thibaut Courtois trug dazu bei: Mit zwei wichtigen Paraden beim Stand von 0:1 verhinderte er, dass Celta die Führung ausbaute. Mourinho verwies auf eine stärkere zweite Halbzeit und eine bessere Reaktion seiner Spieler nach der Pause.
PSV reist unter Peter Bosz in guter Ligaform nach Spanien. Am Samstag gewann das Team in der Eredivisie mit 4:1 gegen NEC Nijmegen, sein letztes Champions-League-Spiel verlor es allerdings mit 1:2 gegen Club Brügge.
Damit hat PSV in Europa einiges aufzuholen. Ein Auswärtsspiel im Bernabéu ist dafür ein schwieriger Ausgangspunkt.
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Real Madrid vs PSV Voraussichtliche Aufstellungen
Startelf
Trainer
- José Mourinho
- P. Bosz
Form
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Head to Head
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