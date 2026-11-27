Real Madrid gegen Deportivo Alaves mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid empfängt Deportivo Alaves an diesem Wochenende in LaLiga im Estadio Bernabeu. Die Mannschaft von Jose Mourinho will ihre Siegesserie fortsetzen.

Madrid geht nach einem 5:1-Sieg gegen PSV in der Champions League am Dienstag in starker Form in die Partie. Nach einem verwandelten Elfmeter von Ivan Perisic lag das Team zur Halbzeit zurück, doch ein Dreifachwechsel in der Pause wendete das Spiel. Federico Valverde glich aus, Jude Bellingham traf mit einem sehenswerten Distanzschuss, Kylian Mbappe legte zwei Tore nach und Vinicius Junior machte den Kantersieg perfekt.

Mourinho war mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Er sagte, er habe seinen Spielern in der Pause anhand von Videoausschnitten gezeigt, was schieflief, und warnte davor, dass es riskant sei, sich auf Aufholjagden zu verlassen. Thibaut Courtois schloss sich dem an und sagte, Madrid dürfe nicht abheben.

Bellingham war der herausragende Spieler. Mourinho bezeichnete ihn nach dem Sieg gegen PSV als besten Mittelfeldspieler der Welt. Der englische Nationalspieler wiederum schrieb seine Form dem Trainer und seinen Mitspielern zu.

Alaves, trainiert von Quique Sanchez Flores, reist nach einem 3:1-Auswärtssieg gegen Deportivo de A Coruna im letzten Spiel nach Madrid. Das Team steht in LaLiga auf Platz neun. Die jüngsten Ergebnisse waren wechselhaft, darunter eine deutliche 1:6-Niederlage bei Barcelona am 31. Oktober.

Madrid steht auf Platz zwei der Tabelle und hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie sehen könnt, und findet die neuesten Informationen zu den Mannschaften und ihrer Form.

Die TV- und Livestream-Optionen für Real Madrid gegen Alaves sind unten aufgeführt. Über den angegebenen Anbieter könnt ihr das Spiel aus dem Bernabeu live verfolgen.

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