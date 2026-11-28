Real Madrid gegen Deportivo Alaves mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid empfängt an diesem Wochenende Deportivo Alaves in LaLiga im Estadio Bernabeu. Die Mannschaft von Jose Mourinho will ihre Siegesserie fortsetzen.

Madrid geht nach einem 5:1-Sieg gegen PSV in der Champions League am Dienstag in starker Form in die Partie. Zur Halbzeit lag das Team zurück, nachdem Ivan Perisic einen Elfmeter verwandelt hatte. Ein Dreifachwechsel in der Pause veränderte jedoch das Spiel. Federico Valverde glich aus, Jude Bellingham traf mit einem sehenswerten Distanzschuss, Kylian Mbappe legte zwei Tore nach und Vinicius Junior besiegelte den Kantersieg.

Mourinho war mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Er sagte, er habe seinen Spielern in der Pause anhand von Videoausschnitten gezeigt, was schieflief. Zudem warnte er davor, dass es riskant sei, sich auf Aufholjagden zu verlassen. Thibaut Courtois äußerte sich ähnlich und sagte, Madrid dürfe nicht übermütig werden.

Bellingham war zuletzt die herausragende Figur. Nach dem Sieg gegen PSV bezeichnete Mourinho ihn als besten Mittelfeldspieler der Welt. Der englische Nationalspieler wiederum schrieb seine Form dem Trainer und seinen Mitspielern zu.

Das von Quique Sanchez Flores trainierte Alaves reist nach einem 3:1-Auswärtssieg bei Deportivo de A Coruna im vergangenen Spiel nach Madrid. Das Team steht in LaLiga auf Platz neun. Seine jüngsten Ergebnisse waren wechselhaft, darunter eine deutliche 1:6-Niederlage am 31. Oktober bei Barcelona.

Madrid ist Tabellenzweiter und hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen.