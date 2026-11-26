Real Madrid gegen Deportivo Alaves: LaLiga-Vorschau

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid empfängt Deportivo Alaves am Samstag im Santiago Bernabeu. Die Mannschaft von Jose Mourinho will ihren Platz nahe der Tabellenspitze behaupten. Anstoß am 28. ist um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Real Madrid in Topform und auf der Jagd nach Barcelona

Madrid geht mit fünf Siegen in Folge in allen Wettbewerben ins Wochenende. Dazu zählen ein 2:1-Auswärtssieg gegen Barcelona am 25. Oktober und ein 2:1-Heimsieg gegen Celta Vigo am vergangenen Samstag.

Das Bernabeu ist in dieser Saison eine echte Festung. Real Madrid hat jedes Heimspiel gewonnen und dabei 25 Tore erzielt. In der Champions League stehen nach vier Spielen zwölf Punkte zu Buche. Für den spanischen Spitzenklub läuft es gut. Vini Jr überzeugte bei seinem Einsatz von der Bank im bislang letzten LaLiga-Spiel unter der Woche und half seiner Mannschaft, die Partie gegen Celta Vigo noch zu drehen und 2:1 zu gewinnen. Vielleicht ist das genau der Impuls, den der Brasilianer braucht, um seine aus persönlicher Sicht bislang enttäuschende Saison in Schwung zu bringen. Beim 5:1 gegen PSV Eindhoven in der Champions League unter der Woche traf er ebenfalls. Jude Bellingham glänzte mit einem Tor und einer Vorlage, während der elegante türkische Spielmacher Arda Guler zwei Treffer vorbereitete.

Getty Images

Deportivo Alaves muss seine Auswärtsbilanz verbessern

Alaves reist unter der Leitung von Quique Sanchez Flores als Tabellenn ausgegeben?

Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungen

Madrid hat die letzten neun direkten Duelle gewonnen.

Joker Carlos Espi hat für Madrid in nur 62 Spielminuten viermal nach Einwechslungen getroffen. Der französische Superstar Kylian Mbappe steht bei 17 Toren in 17 Spielen.

Der brasilianische Angreifer Rodrygo fällt bei Madrid langfristig aus. Sein Landsmann Endrick steht nach muskulären Problemen hingegen vor der Rückkehr.

Alaves kassierte in den letzten 13 Spielen gegen Madrid stets mindestens ein Gegentor.

Voraussichtliche Startelfen

Madrid (4-2-3-1): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Camavinga; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Alaves (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Boye, Martinez.

Personal und Kader