So seht Ihr Real Madrid gegen Celta Vigo mit einem VPN

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid kehrt im Estadio Bernabeu in den LaLiga-Spielbetrieb zurück. Gegen Celta Vigo will die Mannschaft von Jose Mourinho den Druck auf Tabellenführer Barcelona aufrechterhalten.

Madrid steht in der LaLiga-Tabelle auf Platz zwei, drei Punkte hinter Barcelona. Wettbewerbsübergreifend hat die Mannschaft zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Dazu zählten ein 2:1-Sieg im Camp Nou und zwei aufeinanderfolgende Siege in der Champions League gegen RB Leipzig und AEK Athen.

Mourinho äußerte sich vor dem Spiel deutlich. Er wies Transferspekulationen um den jungen Stürmer Endrick zurück und betonte, dass der Brasilianer in seinen Planungen eine zentrale Rolle spiele. Zudem stellte er klar, dass kein Spieler im Bernabeu einen garantierten Stammplatz habe. Vinicius Junior, der vor der Länderspielpause in LaLiga nur einmal getroffen hatte, kehrt nach seinen Einsätzen für Brasilien zurück. Für sein Land erzielte er in zwei Spielen fünf Tore.

Celta Vigo reist unter Claudio Giraldez mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz nach Madrid. In den vergangenen drei LaLiga-Spielen blieb die Mannschaft sieglos. Ein 5:0-Sieg in der Copa del Rey gegen Salamanca CF UDS sorgte vor der Länderspielpause allerdings für etwas Zuversicht.

Für Real Madrid stehen drei Spiele in acht Tagen bevor, womit die Breite des Kaders auf die Probe gestellt wird. Mourinho hat deutlich gemacht, dass er auf allen Positionen Alternativen haben möchte. Mit dieser Partie beginnt eine anspruchsvolle Winterphase.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Real Madrid gegen Celta Vigo live zu sehen.

Die TV-Sender und Livestream-Optionen für Real Madrid gegen Celta Vigo findet Ihr unten. Mit ExpressVPN könnt Ihr von überall auf der Welt auf Streams zugreifen, die von Geoblocking betroffen sind.

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