Real Madrid: Gareth Bale spendet 500.000 Pfund an Krankenhaus in Cardiff

Gareth Bale greift seinem Heimatland Wales im Kampf gegen das Coronavirus unter die Arme und spendet großzügig an ein Krankenhaus.

Gareth Bale (30) vom spanischen Rekordmeister hat gemeinsam mit seiner Frau 500.000 Pfund (rund 570.000 Euro) an die Klinik in Cardiff gespendet, in der er geboren wurde.

"Das Krankenhaus der Universität von hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hier bin ich geboren und hier wurden meine Familie, meine Freunde und die gesamte Gemeinschaft großartig unterstützt", sagte der Rekordtorschütze der walisischen Nationalmannschaft in einer Videobotschaft.

8000 Corona-Fälle in Wales registriert

Len Richards, Geschäftsführer der Klinik in Cardiff, bedankte sich für Unterstützung während der Coronakrise: "Es ist so ermutigend zu hören, dass sie beschlossen haben, ihrem örtlichen Krankenhaus etwas zurückzugeben, um die harte Arbeit anzuerkennen, die unsere Mitarbeiter und andere Krankenhäuser in dieser sehr schwierigen Zeit leisten."

Bis Mittwoch wurden in Wales mehr als 8000 Coronavirus-Infizierte und 624 Todesfälle registriert.