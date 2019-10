Real Madrid gegen Galatasaray ohne Modric, Bale und Vazquez - Kroos wieder dabei

Luka Modric, Lucas Vazquez und Gareth Bale werden die Reise nach Istanbul nicht mitantreten. Auf Toni Kroos kann Real Madrid aber wieder zählen.

wird im Champions-League-Gruppenspiel bei in Istanbul am Dienstag (21 Uhr LIVE auf DAZN) auf Luka Modric, Gareth Bale und Lucas Vazquez verzichten müssen. Das Trio fehlt im Kader, den die Königlichen am Sonntagabend bekanntgaben.

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos wird dagegen wieder zum Aufgebot Reals zählen. Aufgrund einer Leistenverletzung hatte der 29-Jährige die jüngsten Länderspiele sowie die 0:1-Pleite der Madrilenen bei Mallorca am Samstag verpasst.

: Real Madrid vor Duell mit Galatasaray unter Druck

Real steht vor dem Duell mit Gala in CL-Gruppe A stark unter Druck. Der 0:3-Niederlage bei zum Auftakt folgte am 2. Spieltag lediglich ein 2:2 zuhause gegen Brügge.

In der Tabelle steht Real daher auf Platz vier hinter Gala, Brügge und PSG.