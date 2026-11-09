So sehen Sie Real Madrid Femenino gegen Paris FC mit einem VPN

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Anbieter auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 4 10. Nov. 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino empfängt Paris FC in der Ciudad Real Madrid zur Champions League der Frauen. Beide Klubs wollen ihre Position in der Gruppentabelle verbessern.

Die Mannschaft von Pau Quesada geht mit einem 1:1 gegen Athletic Bilbao am Wochenende in der Liga F in diese Partie. Das Ergebnis beendete eine Serie von zwei Ligasiegen in Folge. Der jüngste Europapokalauftritt endete mit einem 2:2 gegen Bayern München. Dabei zeigte das Team, dass es auf höchstem Niveau mithalten kann, offenbarte aber auch Schwächen in der Defensive.

Real Madrid holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Das Team erzielte viele Tore, kassierte aber in vier dieser Partien Gegentreffer. Die Gastgeberinnen wollen ihre ansprechende Offensivleistung durch eine stabilere Defensive ergänzen.

Paris FC reist unter Sandrine Soubeyrand in guter Form nach Spanien. Die Gäste gewannen ihr jüngstes Spiel in der Premiere Ligue gegen Montpellier mit 5:0. Drei ihrer vergangenen fünf Partien haben sie gewonnen, die beiden anderen endeten unentschieden.

In der Champions League der Frauen fällt die Bilanz etwas verhaltener aus. Paris FC spielte im letzten europäischen Gruppenspiel 1:1 gegen BK Haecken FF. Punkte auswärts in Spanien wären daher ein wichtiger Schub für die Ambitionen des Klubs auf europäischer Ebene.

Die beiden Klubs trafen in den vergangenen Spielzeiten viermal in diesem Wettbewerb aufeinander, wobei beide Seiten Erfolge verbuchten. Die bisherigen Duelle lassen ein umkämpftes und knappes Spiel erwarten.

Alles Wissenswerte zur Übertragung des Spiels, einschließlich TV-Sender und Livestream, erfahren Sie im Folgenden.

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