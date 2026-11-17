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Women's Champions League - Spielwoche 5 18. Nov. 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino gegen Inter wird live auf Disney+ übertragen. Nachfolgend findet Ihr die Details zum Livestream des Spiels.

Real Madrid Femenino trifft in der Ciudad Real Madrid auf Inter. In diesem Women's-Champions-League-Spiel stehen wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation auf dem Spiel.

Das Real Madrid von Pau Quesada zeigte in den vergangenen Wochen wechselhafte Leistungen. Die Madriderinnen feierten in der Champions League einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Paris FC, kamen am letzten Spieltag der Liga F gegen den FC Badalona aber nur zu einem 3:3.

Inter von David Sassarini steckt seinerseits in einer schwierigen Phase. Das Team verlor sein jüngstes Europapokalspiel gegen Manchester City Women mit 1:4 und musste sich am vergangenen Wochenende in der Serie A Juventus mit 2:3 geschlagen geben.

In der Tabelle der Women's Champions League liegt Real Madrid auf Platz sieben, Inter auf Rang 13. Dieser Abstand macht die Partie für die Mailänderinnen besonders wichtig: Sie brauchen Punkte, um in der Tabelle nach oben zu klettern.

Alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Livestream findet Ihr nachfolgend.

Team-News

Bei Real Madrid Femenino hat Trainer Pau Quesada die voraussichtliche Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Updates werden in den Stunden vor dem Anpfiff erwartet.

Auch bei Inter hat David Sassarini weder die voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben noch verletzungs- oder sperrbedingte Ausfälle gemeldet. Weitere Informationen zum Kader dürften kurz vor dem Anpfiff vorliegen.

Aktuelle Form

Real Madrid Femenino holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gab es in der Liga F ein 3:3 gegen den FC Badalona. Zuvor hatten die Madriderinnen Paris FC in der Women's Champions League mit 3:0 und den FC Sevilla in der Liga mit 3:1 besiegt. Gegen Athletic Bilbao spielten sie 1:1, gegen den FC Bayern München im Europapokal 2:2.

Inter verzeichnete in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen. Sassarini und sein Team verloren zuletzt mit 2:3 gegen Juventus und mussten in der Champions League gegen Manchester City Women eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Die Siege gelangen in der Serie A mit jeweils 3:0 gegen die AC Mailand und Lazio. Das 0:6 gegen OL Lyonnes bleibt das deutlichste Negativergebnis dieses Zeitraums.

Bisherige Duelle

Zu bisherigen Begegnungen zwischen Real Madrid Femenino und Inter liegen keine Daten vor.

Tabelle

In der Women's Champions League belegt Real Madrid Femenino derzeit den siebten Platz, Inter steht auf Rang 13.