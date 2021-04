Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der Champions League

Im Champions-League-Halbfinale treffen Real Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Hier gibt es alle Infos zum Halbfinal-Hinspiel.

Real Madrid trifft im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals auf den FC Chelsea. Anstoß im Estadio Alfredo di Stefano ist heute um 21.00 Uhr.

Beide Mannschaften wollten die Champions League lieber gegen eine Super League eintauschen, nun messen sich beide doch im Halbfinale der tatsächlichen europäischen Königsklasse. Real Madrid befindet sich auf bestem Wege Richtung 14. Titel im höchsten europäischen Wettbewerb und würde damit die Rekordmarke weiter ausbauen.

Fast schon mickrig kommen da die Blues daher, die erst einmal - 2012 in München - in der Champions League triumphierten. Trainer Thomas Tuchel war im vergangenen Jahr nah dran, er verlor mit Paris Saint-Germain jedoch das Endspiel in Lissabon gegen den FC Bayern. Gelingt Tuchel mit seinen jungen Wilden erneut der Einzug ins Endspiel?

Real Madrid trifft auf den FC Chelsea. Goal liefert die Infos zum Spiel.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Real Madrid vs. FC Chelsea WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Hinspiel ORT Estadio Alfredo di Stefano | Madrid ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) CHAMPIONS-LEAGUE-TITEL Real Madrid: 13

FC Chelsea: 1

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ein echter Fußball-Leckerbissen findet in Madrid statt, der auch ohne Super League internationales Interesse hervorrufen sollte. Hier verraten wir Euch, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Real Madrid vs. FC Chelsea: So wird die Champions League übertragen

Die Fans der Champions League können aufatmen: die ständige Frage Sky oder DAZN ist mit Erreichen des Halbfinals hinfällig. Denn alle Spiele des Halbfinals sowie das Endspiel Ende Mai in Istanbul werden von Sky und DAZN gemeinsam gezeigt.

Für Sky stellen diese Wochen auch die Abschiedstournee von der Champions League dar. Der Pay-TV-Sender hält ab kommender Saison nach über 20 Jahren keine Übertragungsrechte mehr an dem Wettbewerb. DAZN hat sich für die Periode von 2021 bis 2024 nahezu alle Spiele gesichert, vereinzelte Partien sind exklusiv bei Amazon zu sehen.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im TV bei Sky und DAZN

Fans können also entspannter auf die Übertragungen schauen, gleichzeitig stellt sich heute natürlich die Frage: Welche Übertragung wählt man?

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im TV bei Sky

Der Vorteil der Übertragung bei Sky liegt auf der Hand: es ist lineares Fernsehen. Es gibt also keine Zeitverzögerung und der Fan benötigt keine Internetleitung. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt bereits um 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 2.

Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus blicken auf das Spiel voraus, zudem analysiert Erik Meijer die Teams taktisch. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss. Achtung: das Spiel selbst wird nur auf Sky Sport 1 gezeigt. Auf Sky Sport 2 folgt nach der Vorberichterstattung die "Champions Corner".

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im TV bei DAZN

Genau genommen ist jede Übertragung von DAZN ein LIVE-STREAM, dennoch gibt es auch bei DAZN die Möglichkeit, per App für den Smart-TV, für den TV-Stick oder auf der heimischen Konsole das Sporterlebnis auf den Fernseher zu holen.

Aufgrund der Bedeutung der Partie weitet auch DAZN die Vorberichterstattung aus und steigt bereits um 20.30 Uhr ein. Tobi Wahnschaffe und Experte Sebastian Kneißl werfen vor dem Anstoß einen Blick auf die Mannschaften und erklären, worauf es in dem Spiel ankommt. Kommentator bei DAZN ist Uli Hebel, der von Kneißl unterstützt wird.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Kosten für Sky und DAZN

Im Free-TV ist die Champions League bereits seit Jahren nicht mehr vertreten, außer, wenn eine deutsche Mannschaft das Finale erreicht. Dies wird in diesem Jahr jedoch nicht passieren. Gibt es also gar keine Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu sehen? Doch, die gibt es. Dazu gleich mehr.

Robert Lewandowski scored FOUR goals as Dortmund beat Madrid 4-1 #OTD in 2013 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/yefP4d0HAC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2021

Real Madrid vs. FC Chelsea: Das kostet Sky

Bei Sky gibt es die Möglichkeit eines kostenlosen Angebots nicht. Wer die Champios League bei Sky im Einzelspiel sehen möchte, der muss mindestens das Sport-Paket gebucht haben. Für Neukunden gibt es dieses Paket aktuell für 17,50 Euro monatlich. Im Gegenzug bekommt Ihr nicht nur die Champions League geliefert, sondern auch den DFB-Pokal und die Premier League. Doch das ist immer noch nicht alles. Denn im Paket enthalten ist auch viel anderer Sport. Konkret kommt Ihr in den Genuss der Formel 1, der wichtigsten Tennisturniere, der Handball-Bundesliga und zahlreicher Golf-Highlights.

Nicht im Sport-Paket enthalten ist allerdings die Fußball-Bundesliga. Diese bietet Sky in einem separaten Paket an, das mit dem Sport-Paket jedoch kombiniert werden kann. Der Preis für dieses Kombi-Paket liegt für Neukunden aktuell bei 30 Euro monatlich.

Alel Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr auch hier.

Real Madrid vs. FC Chelsea: Das kostet DAZN

Ihr erinnert Euch noch an die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu sehen? Dann seid Ihr bei DAZN richtig. Denn Neukunden bekommen die Möglichkeit, das umfangreiche Angebot des Streamingdienstes einen Monat lang gratis zu testen.

Bei DAZN bekommt Ihr die volle Packung internationalen Spitzenfußball geliefert: Champions League und bis Saisonende die Europa League, vier der fünf großen Ligen in Europa komplett oder zumindest teilweise, zudem die wichtigsten europäischen Pokalwettbewerbe.

Doch auch abseits des runden Leders gibt es zahlreichen Live-Sport zu sehen. Darts, Tennis, Rugby, die Motorrad-WM, Kampfsport und vieles mehr gehören zum Portfolio des Anbieters.

Wenn Ihr nach dem Gratismonat an Bord bleiben wollt, könnt Ihr Euch zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo entscheiden. Das Monatsabo gibt es für 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go, Sky Ticket und DAZN

Wer nicht zu Hause ist oder das Spiel nebenbei sehen will, der hat natürlich auch die Möglichkeit, diverse LIVE-STREAMS zu nutzen. Alle Infos dazu gibt es jetzt.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer bereits Sky-Kunde ist, der kann ohne Zusatzkosten auf Sky Go zugreifen. Denn der Streamingservice ist in jedem Vertrag bereits enthalten und erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist die entsprechende Sky-Go-App für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Euren Computer. Wenn Ihr diese installiert habt, könnt Ihr Euch mit Euren Daten einloggen und schon kann die Unterhaltung beginnen.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Per Sky Ticket können alle Fans auf das Programm von Sky zugreifen, die kein bestehendes Abo haben. Der Vorteil von Sky Ticket ist die Flexibilität. Ihr könnt selbst entscheiden, was Ihr sehen wollt - und vor allem, wie lange Ihr Euch bindet.

Um die Champions League in den Einzelspielen sehen zu können, benötigt Ihr ein sogenanntes Supersport-Ticket. Dieses ermöglicht Euch den vollen Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky, inklusive der Bundesliga. Folgende Optionen stehe Euch zur Verfügung:

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (automatische Verlängerung) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Jahresbetrag sofort fällig)

Im Gegensatz zu Sky Go kann Sky Ticket außerdem auf deutlich mehr Geräten genutzt werden, da Sky Go primär nur für die Nutzung unterwegs gedacht ist. Neben Smartphone, Tablet und Computer ist Sky Ticket auch für viele Smart-TVs, TV-Sticks und Konsolen verfügbar.

Alle Infos zu Sky Ticket gibt es auch hier.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Zu DAZN habt Ihr schon fast alles erfahren. Aber natürlich gibt es auch hier noch viele weitere Anwendungsbereiche, die auch für die Nutzung unterwegs von Vorteil sein können. Wie auch die Streamingsanbieter von Sky kann auch DAZN für sämtliche mobile Geräte genutzt werden.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert über das Spiel in Madrid seid Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Dort bekommt Ihr alle wichtigen Szenen direkt geliefert.

Zum LIVE-TICKER

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Die Aufstellungen

Knapp eine Stunde vor Spielbeginn stehen die Aufstellungen fest. Ihr bekommt sie dann schnellstmöglich hier nachgereicht.