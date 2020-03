El Clasico: Die Aufstellungen von Real Madrid und des FC Barcelona

Der prestigeträchtige Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona steht an. Goal wirft einen Blick auf die möglichen Aufstellungen beider Teams.

Am 26. -Spieltag empfängt den . Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 1. März, um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem anstehenden Clasico kaum sein. Während der FC Barcelona die Tabelle derzeit mit 55 Punkten anführt , lauert Real Madrid mit 53 Zählern direkt hinter den Katalanen.

Sowohl Real Madrids Trainer Zinedine Zidane als auch Barca-Coach Quique Setien müssen für das direkte Duell auf diverse Leistungsträger verzichten. Wie werden diese Ausfälle kompensiert und für welche Startformationen entscheiden sich die beiden Trainer am Sonntagabend?

Real Madrid vs. FC Barcelona: Hier erfahrt Ihr sämtliche Informationen zur voraussichtlichen Clasico-Aufstellung von Real und Barca. Sobald die offiziellen Aufstellungen feststehen, werden sie ergänzt .

Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico auf einen Blick

Duell Real Madrid - FC Barcelona Datum Sonntag, 1. März 2020, 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu , Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die Personalsituation bei Real

Am vergangenen Wochenende ereilte Real Madrid eine Hiobsbotschaft: Eden Hazard hatte sich bei der 0:1-Niederlage gegen UD Levante einen Knöchelbruch zugezogen. Über die genaue Ausfalldauer machten die Königlichen zwar keine Angaben, jedoch ist von einer Zwangspause von rund zwei Monaten auszugehen.

Abgesehen von Hazard steht Marco Asensio nach seiner schweren Knieverletzung weiterhin nicht zur Verfügung. Mariano Diaz steht für den ehemaligen Frankfurter Luka Jovic im Kader , ist aber wohl keine ernsthafte Option für die Startelf.

Real Madrid: Kehrt Toni Kroos gegen Barca zurück in die Startelf?

Zinedine Zidane wird seine Mannschaft gegen den FC Barcelona in der gewohnten 4-3-3-Formation aufs Feld schicken. In der Viererkette darf man mit Dani Carvajal, Raphael Varane, Kapitän Sergio Ramos sowie Ferland Mendy rechnen. Letzterer scheint im Duell mit Real-Ikone Marcelo derzeit die Nase vorn zu haben.

Im Mittelfeld überraschte Zidane im CL-Achtelfinale gegen Manchester City zuletzt mit der Nichtberücksichtigung von Toni Kroos. Der deutsche Nationalspieler dürfte für die Partie gegen Barca jedoch wieder in die Startelf rücken - daneben werden Casemiro und Federico Valverde erwartet.

Im Sturmzentrum ist Karim Benzema gesetzt. Der Franzose wird voraussichtlich von Isco und Vinicius Junior flankiert - als Alternative stünde Gareth Bale bereit.

El Clasico - die voraussichtliche Aufstellung von Real Madrid:

Die mögliche Real-Aufstellung: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, Vinicius Junior

Diese Spieler fehlen Real Madrid gegen Barca:

Marco Asensio (Knieverletzung)

Eden Hazard (Sprunggelenksverletzung)

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die Personalsituation bei Barca

Barca-Coach Quique Setien hat sowohl in der Defensive als auch in der Offensive diverse Personalsorgen zu beklagen. Stürmer Luis Suarez musste sich im Januar einer Operation des Außenmeniskus im rechten Knie unterziehen und wird den Katalanen - trotz positiv verlaufender Reha - noch einige Zeit fehlen.

Ebenso nicht zur Verfügung steht Ousmane Dembele, der sich kürzlich einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zuzog und in der laufenden Saison nicht mehr eingreifen kann. Barca reagierte auf den Ausfall des Franzosen mit dem Transfer von Leganes-Angreifer Martin Braithwaite.

FC Barcelona: Gibt Neuzugang Martin Braithwaite sein Starteldebüt im Clasico?

Aller Voraussicht nach werden die Blaugrana im klassischen 4-3-3-System beginnen. Während Lionel Messi und Antoine Griezmann mit Sicherheit in der Aufstellung stehen werden, ist derzeit noch unklar, wer mit den beiden Angreifer die offensive Dreierkette bildet.

Ansu Fati saß in den vergangenen beiden Pflichtspielen zunächst auf der Bank und wird vermutlich auch gegen Real Madrid erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel kommen. Im Champions-League-Achtelfinale gegen Napoli überraschte Setien zuletzt mit Arturo Vidal auf der Position neben Messi und Griezmann. Für diese defensivere Option könnte sich der Barca-Coach auch im Clasico entscheiden.

Neuzugang Martin Braithwaite, der beim 5:0-Erfolg gegen Eibar am vergangenen Wochenende erstmals eingewechselt wurde, spielte beim Mannschaftstraining am Freitag eine zentrale Rolle und wurde intensiv von Setien eingewiesen. Ob der Däne ausgerechnet im Clasico erstmals in der Startformation der Katalanen steht, ist zwar noch offen, jedoch keineswegs unwahrscheinlich.

El Clasico: Barca bangt um Gerard Pique

Im Mittelfeld dürften Sergio Busquets und Frenkie de Jong gesetzt sein. Die verbleibende Position im Mittelfeld wird entweder von Arthur, Ivan Rakitic oder Vidal bekleidet.

In der Abwehrreihe bleiben Setien nicht viele Optionen übrig. Sergi Roberto fällt verletzte aus, wodurch Nelson Semedo den rechten Außenverteidiger gibt. Auf links fällt die Entscheidung zwischen Junior Firpo und dem überraschend schnell genesenen Jordi Alba.

In der Innenverteidigung bangt Barca noch um Abwehrchef Gerard Pique, der gegen Napoli am vergangenen Mittwoch vom Platz humpelte und in der Nachspielzeit ausgewechselt werden musste. Spanischen Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige jedoch einsatzfähig sein.

El Clasico - die voraussichtliche Aufstellung des FC Barcelona:

Die mögliche Barca-Aufstellung: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Firpo - Arthur, Busquets, de Jong - Vidal, Griezmann, Messi

Diese Spieler fehlen dem FC Barcelona gegen Real Madrid:

Jordi Alba (Leistenverletzung)

Ousmane Dembele (Oberschenkelverletzung)

Sergi Roberto (Leistenverletzung)

Luis Suarez (Knieverletzung)

El Clasico: Die Aufstellung von Real Madrid in den letzten drei Spielen

Real Madrid durchlebt momentan eine Ergebniskrise - keines der letzten drei Pflichtspiele konnten die Königlichen für sich entscheiden. Auf das 2:2-Remis gegen Celta Vigo folgten zuletzt die 0:1-Pleite bei UD Levante sowie die Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester City.

Die Real-Aufstellung: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde - Isco, Benzema, Vinicius Junior

Die Real-Aufstellung: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco, Benzema, Hazard

Die Real-Aufstellung: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Hazard

El Clasico: Die Aufstellung des FC Barcelona in den letzten drei Spielen

Der amtierende spanische Meister FC Barcelona hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der gegen die am vergangenen Mittwoch ( 1:1 ) eine passable Ausgangssituation für das Rückspiel verschafft. Zuvor bezwang Barca Eibar ( 5:0 ) und Getafe ( 2:1 ) in der Liga.

Die Barca-Aufstellung: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Firpo - de Jong, Busquets, Rakitic - Messi, Griezmann, Vidal

Die Barca-Aufstellung: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Firpo - Busquets - Rakitic, Arthur - Vidal - Messi, Griezmann

Die Barca-Aufstellung: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Arthur, Busquets, de Jong - Messi, Griezmann, Fati

