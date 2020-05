Real Madrid: Fabio Cannavaro glaubt an Mbappe als CR7-Nachfolger

Fabio Cannavaro hält große Stücke auf Kylian Mbappe und sieht in ihm einen möglichen Nachfolger von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid.

Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro hat sich für eine Wechsel von PSG-Star Kylian Mbappe zu ausgesprochen und sieht im 21-jährigen Stürmer einen legitimen Nachfolger für Cristiano Ronaldo.

"Real Madrid braucht Spieler wie Mbappe, ein junger Star, der in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo treten könnte", so der aktuelle Coach von CSL-Klub in der AS .

Cannavaro: Mbappe-Transfer wird schwer für Real Madrid

"Es ist normal, dass Madrid ihn verpflichten will", so Cannavaro weiter. "Aber man muss auch bedenken, das die PSG-Besitzer nicht auf das Geld angewiesen sind. Sie wollen die gewinnen."

Mbappe war erst im Sommer 2018 nach einer einjährigen Leihe für 145 Millionen Euro von der zu gewechselt, sein Vertrag dort läuft noch bis 2022.

"Ich denke, es dürfte schwer für Madrid werden, ihn zu bekommen", vermutet Cannavaro. "Der PSG-Präsident will gewinnen, ich kenne sie gut und sie werden alles versuchen, Mbappe zu halten."