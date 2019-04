Real Madrid gegen Eibar: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, LIVE-TICKER – alles zur Übertragung von LaLiga

Real Madrid empfängt am Samstag Eibar in LaLiga. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Für geht es in voraussichtlich nur noch um Platz zwei, liegt doch der Erzrivale mit einem Polster an der Spitze. Am Samstag, den 6. April, empfängt das Team von Zinedine Zidane Eibar. Anstoß ist um 16.15 Uhr.

Sergio Ramos und Co. werden wohl mit Stadrivale Atletico um die Vizemeisterschaft streiten, ehe man in der neuen Saison wieder voll angreifen will.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Real Madrid und Eibar am Samstag im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und mögliche Anlaufstellen für LIVE-TICKER.

Real Madrid gegen Eibar im LIVE-STREAM sehen

Duell Real Madrid vs. Datum Samstag, 6. April 2019 Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans von LaLiga und Real Madrid: Die Spiele aus Spaniens Beletage werden im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Als Kommentator wird Flo Hauser die Partie aus dem Bernabeu begleiten. An seiner Seite fungiert Tobi Gensler als Experte.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, muss man lediglich Abonnent von DAZN sein. Eine Mitgliedschaft beim Streamingdienst aus Ismaning kostet monatlich 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Das Beste an der Geschichte: Der erste Monat ist sogar kostenlos. Ihr könnt das Spiel zwischen Real Madrid und Eibar als Neukunde also im LIVE-STREAM schauen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Überzeugt einen das Angebot nicht, kann die Mitgliedschaft nach dem Probemonat einfach gekündigt werden.

Neben allen Spielen aus LaLiga bietet DAZN noch eine Fülle weiterer LIVE-STREAMS im Spitzensport an. Unter anderem umfasst das die , , , Premier League und die . Auch die NBA, NFL, NHL und MLB sind im Programm enthalten.

Real Madrid gegen Eibar live im TV sehen

Das Heimspiel von Real Madrid gegen SD Eibar wird am Samstag in nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, LIVE-Bilder von der Partie aus Madrid zu sehen, ist der STREAM von DAZN.

Dennoch kann man das Spiel via DAZN-App problemlos auch auf einem TV-Gerät schauen. Für die meisten Smart-TV-Geräte steht die App kostenlos zum Download bereit.

Wer keinen Smart-TV, dafür aber eine Konsole besitzt, kann sich auch auf dieser die App herunterladen und DAZN starten.

Gleiches ist auch mit dem Amazon-Fire-TV-Stick möglich. Auf Handys, Tablets oder Notebooks ist das Abspielen des LIVE-STREAMS natürlich auch kein Problem.

Real Madrid gegen Eibar im LIVE-TICKER

Fans von Champions-League-Sieger Real Madrid, die aktuell nicht über eine DAZN-Abo verfügen, haben dennoch die Möglichkeit, während der 90 Minuten auf dem Laufenden zu bleiben.

Goal bietet zu allen Spielen von Real Madrid einen LIVE-TICKER kostenlos auf seiner Seite an. Dort informiert Euch der zuständige Tickerer blitzschnell über alle wichtigen Ereignisse der Partie.

Real Madrid gegen Eibar: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie Real Madrid und Eibar ins Spiel gehen. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen veröffentlichen, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.