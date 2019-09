Real Madrid angeblich in der Pole Position bei Tottenhams Christian Eriksen

Ein Wechsel von Christian Eriksen in diesem Sommer platzte. Real Madrid soll aber weiter in der Pole Position beim Tottenham-Star sein.

befindet sich offenbar in der Pole Position, was eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Christian Eriksen von im kommenden Sommer anbelangt. Dies berichtet die spanische AS.

Eriksen hatte in der jüngsten Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, die Spurs verlassen und eine neue Herausforderung suchen zu wollen, ein Wechsel in diesem Sommer scheiterte jedoch. Und der Däne war darüber wohl alles andere als erfreut.

Christian Eriksen im Sommer 2020 ablösefrei

Im kommenden Sommer wäre Eriksen nun ablösefrei, nachdem sein Vertrag in London nur bis 2020 läuft. Real Madrid könnte somit bereits im Winter erste Gespräche mit dem 27-Jährigen aufnehmen.

Tottenham würde derweil nach wie vor gerne mit Eriksen verlängern und ist wohl auch bereit, das Gehalt von derzeit vier Millionen Euro netto auf rund sechs Millionen Euro anzuheben. Damit wäre er nach Harry Kane (8,8 Millionen Euro) der am zweitbesten bezahlte Spieler des Klubs.