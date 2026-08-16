Der Wechsel des spanischen Weltmeisters Rodri (30) von Manchester City zum FC Barcelona steht offenbar kurz bevor. Wie spanische und weitere internationale Medien übereinstimmend berichten, hat City ein Angebot der Katalanen in Höhe von 76,5 Millionen Euro angenommen. Die Summe soll sich aus einer festen Ablösesumme und möglichen Boni zusammensetzen.

Der Vertrag des zum besten Spieler der WM gewählten Mittelfeldspielers beim englischen Vizemeister läuft bis 2027. Bei Barcelona würde er auf Trainer Hansi Flick treffen.

Rodri war 2019 von Atletico Madrid zu Manchester City gewechselt und feierte unter Teammanager Pep Guardiola vier englische Meisterschaften sowie den Triumph in der Champions League 2023. Der Weltfußballer des Jahres 2024 führte die spanische Nationalmannschaft im Sommer als Kapitän zum WM-Titel.