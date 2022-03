Real Madrid und Atletico Madrid duellieren sich offenbar um Donezk-Talent

Die beiden spanischen Spitzenklubs Real Madrid und Atletico Madrid duellieren sich offenbar um Rechtsverteidiger Vinicus Tobias von Schachtar Donezk. Das berichtet die spanische Zeitung AS.

Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine, in dessen Folge der Weltverband FIFA es allen ausländischen Profis in dem Land ermöglicht hatte, ihre Vereine sofort zu verlassen und sich anderen Klubs anzuschließen. Dafür wurde eigens ein spezielles Transferfenster geschaffen.

Vinicius Tobias noch ohne Einsatz für Donezk

Tobias war erst im Januar von Internacional Porto Alegre zu Schachtar gewechselt, bestritt aufgrund der Winterpause und des anschließenden Einmarsches russischer Truppen in das Land aber noch keinen Einsatz für den Klub. Der Spielbetrieb in der Ukraine ist derzeit ausgesetzt.

Sowohl Real als auch Atletico streben demnach ein Leihgeschäft für den 18-Jährigen an. Die Rojiblancos haben auf der Rechtsverteidigerposition nach dem Abgang von Kieran Trippier im Winter Bedarf, der als Ersatz geholte Däne Daniel Wass fällt aktuell verletzt aus.

Auch Real stünde eine weitere Option auf der rechten Defensivseite gut zu Gesicht. Dani Carvajal ist zwar Stammspieler, aber ebenfalls verletzungsanfällig. Sein Ersatz Lucas Vazquez ist als gelernter Offensivspieler nur eine Notbesetzung für diese Position.