Am heutigen Mittwoch empfängt Real Madrid Athletic Bilbao in der Primera Division. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

Behauptet Real Madrid die Tabellenführung in LaLiga? Heute Abend ab 21 Uhr erfahren wir es. Die Madrilenen gehen beim heutigen Heimspiel als klare Favoriten in die Partie. Athletic Bilbao hat keines der letzten fünf Spiele gegen Los Blancos gewonnen. Die Basken sind seit fünf Partien in der Liga sieglos und schaffen es momentan nicht, den Anschluss an die europäischen Plätze zu halten. Somit stehen Los Leones auf dem 8. Platz (20 Punkte), der 6. Platz und damit die Conference-League-Qualifikation ist aktuell vier Punkte entfernt.

Für die Mannschaft von Carlo Ancelotti sind beim Nachholspiel des 9. Spieltags drei Punkte fest eingeplant, um im Meisterschaftskampf den ersten Platz nicht zu gefährden. Kann das Team um Karim Benzema, Toni Kroos & Co. also heute einen Heimsieg einfahren?

Real Madrid gegen Athletic Bilbao: GOAL liefert Euch alle Informationen zur Partie im TV und LIVE-STREAM.

Real Madrid vs. FC Sevilla heute live: Die LaLiga-Partie in der Übersicht

Begegnung Real Madrid - FC Sevilla Datum Mittwoch, 01. Dezember 2021 Wettbewerb 9. Spieltag Primera Division / LaLiga Anstoß 21 Uhr (im GOAL-LIVE-TICKER) Ort Santiago Bernabéu, Madrid

Real Madrid empfängt Athletic Bilbao: Die Übertragung der LaLiga-Partie heute

Erster gegen Achter - beide Mannschaften wollen heute punkten, um Ihre Saisonziele weiterhin im Blick zu behalten. Wo wird die Primera Division in dieser Saison also übertragen? Die Top-Spiele der europäischen Ligen werden auf DAZN gezeigt, alle Begegnungen von Real Madrid bekommt Ihr somit hier zu Gesicht.

Während die Übertragungsrechte also auf immer mehr Anbieter verteilt werden, müsst Ihr für Real-Spiele nur eine Mitgliedschaft abschließen.

Real Madrid gegen Athletic Bilbao heute live: Wird die Partie der Primera Division im TV übertragen?

DAZN verfügt seit diesem Sommer über zwei lineare TV-Sender (DAZN 1 und 2). Hier werden unterschiedliche Partien übertragen, das Heimspiel der Galaktischen gehört heute allerdings nicht dazu.

Die beiden Sender könnt Ihr nur aufrufen, wenn Ihr Sky- oder Vodafone-Kunden seid. Alle Informationen zu DAZN 1 und 2 sind hier auch nochmal aufgelistet.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute im LIVE-STREAM von DAZN

Dafür könnt Ihr das Spiel aber im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen. Kommentator der Partie ist David Ploch, als Experte, ist Kapitän und Torjäger von 1860 München Sascha Mölders an Bord.

Für den LIVE-STREAM braucht Ihr neben einem DAZN-Abonnement nur eine stabile Internetverbindung. Wie könnt Ihr den Stream also aufrufen?

Real Madrid vs. Atheltic Bilbao heute: Wie kann ich den LIVE-STREAM aufrufen?

Die eine Möglichkeit ist der Internet-LIVE-STREAM zur Partie. Diesen könnt Ihr auf allen Endgeräten öffnen. Falls Ihr einen Smart TV oder eine Konsole besitzt, könnt Ihr Real gegen Bilbao sogar vor dem heimischen Fernseher verfolgen. Denn hier könnt Ihr ganz einfach die DAZN-App öffnen und schon steht einem abwechslungsreichen Fußballabend nichts mehr im Weg.

Die DAZN-App ist ebenfalls auf allen Geräten kostenlos verfügbar. Ihr solltet wie bereits erwähnt nur über eine DAZN-Mitgliedschaft verfügen.

Real Madrid gegen Athletic Bilbao heute live: Die DAZN-Mitgliedschaften in der Übersicht

Zwei Optionen stehen Euch zur Auswahl. Blicken wir also mal auf die beiden Abonnements:

Jahresabonnement für 149,99 Euro | jährlich kündbar

Monatsabonnement für 14,99 Euro | monatlich kündbar

Alle Informationen zur DAZN-Mitgliedschaft sind hier in der Übersicht

Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute live: Der LIVE-TICKER zur Partie

Keine Zeit für den LIVE-STREAM? Gar kein Problem, der kostenlose GOAL-LIVE-TICKER ermöglicht Euch, alles zur Begegnung zu erfahren.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao heute live: Die Aufstellungen beider Mannschaften

Wird Karim Benzema geschont? Um 20 Uhr seht Ihr es genau hier.

LaLiga heute live: Die Übertragung von Real gegen Bilbao in der Übersicht