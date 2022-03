Am heutigen Mittwochabend (9. März 2022) empfängt Real Betis in Sevilla die Eintracht aus Frankfurt. Das Achtelfinale der Europa League wird um 18.45 Uhr im Estadio Benito Villamarin in Sevilla angepfiffen.

In der Liga könnte es für Real Betis derzeit besser laufen. Aus den letzten drei Spielen konnte man nur ein Unentschieden holen, die letzte Partie ging 1:3 gegen Atletico Madrid verloren. Frankfurt hingegen konnte sich nach drei Niederlagen in Folge mit dem 4:1-Erfolg gegen die Hertha wieder etwas Selbstbewusstsein verschaffen. Beide Teams werden heute sicher alles geben, um schon einmal einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen zu können.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Real Betis vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League / Achtelfinale Anpfiff 9. März - 18.45 Uhr Spielort Estadio Benito Villamarin (Sevilla)

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Europa League im klassischen TV ist der Free-TV-Sender RTL. Es werden also Begegnungen im TV gezeigt, allerdings nur eine pro Woche. Dieses Mal wird die Partie zwischen Leverkusen und Atalanta Bergamo übertragen, das heißt also Real Betis vs. Eintracht Frankfurt wird leider nicht im TV gezeigt. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt. Mehr dazu erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

RTL zeigt zwar nur ein Spiel im Free-TV, auf der Website von RTL+ werden allerdings einige andere Partien per LIVE-STREAM übertragen. Dazu gehört auch die Begegnung Real Betis vs. Eintracht Frankfurt. Allerdings sind die LIVE-STREAMS bei RTL+ nicht umsonst. Um diese verfolgen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch in der günstigen Variante 4,99 Euro pro Monat.

RTL bietet Euch einen kostenlosen Probemonat an. So könnt ihr das Programm erst einmal testen und die heutige Begegnung kostenfrei verfolgen. Den Link dazu findet Ihr hier.

Messi, Neymar und Mbappe live erleben - nur auf DAZN!

Mit der Europa League kann DAZN zwar nicht aufwarten, dafür gibt es dort so ziemlich alles andere, was das Sportlerherz begehrt. Dort laufen nämlich fast alle Spiele der Champions League, genauso wie die italienische, spanische und französische Liga. Dazu kommen noch die Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag sowie Übertragungen aus den Bereichen Darts, Tennis, Kampf- und Motorsport. Ein Abo bei DAZN bekommt Ihr für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo, oder für 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Den günstigsten Preis erhaltet Ihr, wenn Ihr das Jahresabo für 274,99 Euro auf einmal bezahlt.

Weitere Infos zu DAZN

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Real Betis vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.