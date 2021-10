Bayer Leverkusen muss vier Tage nach der Klatsche gegen die Bayern in der Europa League ran. Die Werkself gastiert heute bei Real Betis in Sevilla.

Real Betis aus Sevilla empfängt in der Europa League heute Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Partie, die um 18.45 Uhr im Estadio Benito Villamarin beginnt, gibt es hier.

Wie hat die Werkself diese Demütigung weggesteckt? Das 1:5 gegen den FC Bayern am vergangenen Sonntag war ein Stimmungsdämpfer nach zuvor so tollen Wochen. Die Art und Weise, wie chancenlos Leverkusen in diesem vermeintlichen Spitzenspiel war, sorgte für Ernüchterung. Und ausgerechnet jetzt wartet mit Real Betis in Sevilla der härteste Gruppengegner in der Europa League.

Die Spanier haben - wie auch die Werkself - ihre ersten beiden Spiele gegen Celtic Glasgow und Ferencvaros Budapest gewonnen. Heute könnte sich also die Frage nach dem Gruppensieg zumindest vorentscheiden, bevor in zwei Wochen das Rückspiel ansteht. Beide Teams treffen heute übrigens zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Real Betis vs. Bayer Leverkusen WETTBEWERB UEFA Europa League | Gruppe G | 3. Spieltag ORT Estadio Benito Villamarin | Sevilla ANSTOSS 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER)

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Übertragung der Europa League im TV und LIVE-STREAM

In der Theorie klingt die Verteilung der Übertragungsrechte für die Europa League seit dieser Saison ja recht einfach. Die Mediengruppe RTL hat die Rechte an allen Partien inne. So weit, so verständlich. Doch jetzt wird es kompliziert. Welche Spiele werden tatsächlich gezeigt? Und vor allem: Auf welchem Sender wird welches Spiel übertragen?

Manche Partien laufen zum Beispiel ausschließlich im LIVE-STREAM, andere hingegen im Free-TV. Um zwischen den deutschen Vereinen für ein gewisses Gleichgewicht zu sorgen, ändert sich die Art der Übertragung auch von Spieltag zu Spieltag. Wir bringen Licht ins Dunkel und verraten, wo das Spiel der Werkself heute zu sehen ist.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute: Die Übertragung im Free-TV bei Nitro

Die gute Nachricht für alle Bayer-Fans: Das Spiel heute läuft im Free-TV! Denn RTL hat die Partie in Sevilla auf den Spartensender Nitro gelegt. Dieser ist frei empfangbar und dürfte in den allermeisten Haushalten bereits einen festen Platz in der Programmstruktur gefunden haben. Die Vorberichterstattung zur Begegnung beginnt um 18.15 Uhr. Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle führen durch die Sendung.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Wer das Spiel nicht zuhause sehen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, die Geschehnisse in Sevilla per LIVE-STREAM zu verfolgen. Möglich macht dies TVNOW, der hauseigene Streamingdienst der RTL-Gruppe. Allerdings sind Live-Übertragungen bei TVNOW kostenpflichtig!

Voraussetzung ist ein Premium-Zugang, der monatlich mit 4,99 Euro zu Buche schlägt. Damit können Abonnenten die Übertragungen sämtlicher RTL-Sender live streamen, zudem stehen zahlreiche exklusive Inhalte auf Abruf bereit. Immerhin: Wer noch kein Kunde ist, kann eine 30-tägige Testphase abschließen, die keinen Cent kostet.

TVNOW gibt es als App für viele verschiedene Geräte (Smart-TV-Geräte, TV-Sticks, ...), um die Inhalte ganz bequem und ohne viel Kabelsalat auch auf dem eigenen Fernseher nutzen zu können.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: Real Betis Sevilla vs. Bayer Leverkusen

Anstoß: 18.45 Uhr

Übertragung Free-TV: Nitro

Übertragung LIVE-STREAM: TVNOW

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer weder das Free-TV-Angebot auf Nitro noch den LIVE-STREAM via TVNOW nutzen kann (oder will), der sollte sich in unseren LIVE-TICKER reinklicken. Denn dort gibt es den Film zum Spiel bequem geliefert.

Real Betis vs. Bayer Leverkusen heute: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. An dieser Stelle werden die Formationen dann nachgereicht.

