So seht Ihr Real Betis gegen Rayo Vallecano mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Real Betis empfängt Rayo Vallecano in LaLiga im Estadio de La Cartuja in Sevilla. Die Gastgeber stehen auf Platz vier, die Gäste auf Rang 16.

Das Team von Manuel Pellegrini reist mit Rückenwind an. Am Dienstag gewann es in der Champions League mit 2:0 bei Slovan Bratislava. Zuvor hatte Betis im El Gran Derbi 1:1 gegen Sevilla gespielt.

Antony brachte Betis in diesem Derby in Führung, bevor Kike Salas in der Nachspielzeit ausglich. Das war ein später Rückschlag, doch Betis hat nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren.

Rayo Vallecano kommt nach einer schwierigeren Phase nach Sevilla. Das Team von Benat San Jose verlor am vergangenen Wochenende mit 0:1 gegen Valencia. Nach dem 0:1 gegen Real Sociedad war es die zweite Ligapleite in Folge ohne eigenen Treffer.

Zuvor hatte Rayo zu Hause mit 3:0 gegen Celta Vigo gewonnen und damit gezeigt, dass die Mannschaft überzeugende Ergebnisse erzielen kann. Gegen Betis muss Rayo seine offensive Durchschlagskraft wiederfinden. Betis blieb in zwei seiner letzten fünf Spiele ohne Gegentor.

Vier der letzten fünf Ligaduelle zwischen Betis und Rayo endeten unentschieden. Entsprechend schwer ist es, für diese Partie einen Favoriten auszumachen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Die TV- und Livestream-Optionen für Real Betis gegen Rayo Vallecano sind unten aufgeführt. Wer sich außerhalb seiner Heimatregion befindet, kann das Spiel mit ExpressVPN live sehen.

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