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Christian Guinin

Reaktion auf Verletzungsmisere: FC Bayern stockt Champions-League-Kaderliste auf

Champions League
Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München

Gegen Atletico Madrid muss der FC Bayern auf einige verletzte Stammspieler verzichten. Vorsichtshalber ergreifen die Münchner Maßnahmen.

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Wie der offiziellen UEFA-Kaderliste zu entnehmen ist, nahm der deutsche Rekordmeister vor dem Duell gegen die Rojiblancos am Dienstagabend (20.45 Uhr) gleich drei neue Spieler über die B-Liste in seinen Champions-League-Kader auf.

Dabei handelt es sich um die drei Campus-Talente Jannis Bärtl, Erblin Osmani und Noah Codjo-Evora. Alle drei standen in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Mal im Königsklassen-Aufgebot der Bayern, könnten von nun an allerdings theoretisch jederzeit nominiert werden.

Die UEFA-Kaderliste ist dabei nicht als tatsächliches Spieltags-Aufgebot misszuverstehen. Aufgeführt im offiziellen CL-Kader gibt den Spielern lediglich die Möglichkeit, von nun an für Spiele in der Königsklasse berufen werden zu können, sollte sich der Trainer dazu entscheiden. Aufgrund der derzeitigen extremen Verletzungsproblematik der Münchner, wurden Bärtl, Osmani und Codjo-Evora nun in eben jenen Kader aufgenommen.

Gegen Atletico müssen die Bayern nämlich auf gleich mehrere Stammkräfte verzichten. So stehen Jamal Musiala (Muskelfaserriss), Luiz Diaz (Muskelbündelriss), Serge Gnabry (Muskelverletzung), Ismael Saibari (Riss des Syndesmosebands) und Bara Ndiaye (Blinddarm-OP) allesamt nicht zur Verfügung.

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03. Nov. 2026

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Manuel Neuer (Fußverletzung) absolvierte am Montag vor der Abreise seine erste Einheit mit dem Team und fuhr mit nach Madrid, ob er zum Einsatz kommen wird, steht jedoch noch nicht fest. Auch Michael Olise, der am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den als Vorsichtsmaßnahme noch ausgewechselt worden war, ist Teil des Kaders.

Gegen Atletico seien beide "verfügbar", sagte Interimstrainer Aaron Danks am Montagabend in Madrid: "Wir müssen nur sehen, ob es für einen Startelfeinsatz reicht oder ob sie von der Bank kommen". Gerade bei Olise sei es "positiv, dass er dabei ist, weil er ein herausragender Spieler ist, der uns immer gut zu Gesicht steht", hatte Sportvorstand Max Eberl zuvor betont: "Wir werden aber auch das Risiko meiden, dass es eine längere Verletzung wird."

Wie startete der FC Bayern München in die Champions League?

Für das Spiel gegen Atletico schaffte es keiner der drei Youngster ins letztliche Aufgebot. Überraschend mit dabei im Spieltagskader ist hingegen Tim Binder, der über die B-Liste nominiert wurde, auf der auch Bärtl, Osmani und Codjo-Evora stehen.

Nach drei CL-Spielen sind die Bayern noch ungeschlagen, ließen aufgrund von Unentschieden gegen den FC Arsenal und Viking FK aber schon zweimal Punkte. In der Tabelle liegt man mit derzeit fünf Punkten auf dem 14. Platz.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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