Reaktion auf Verletzungsmisere: FC Bayern stockt Champions-League-Kaderliste auf

Wie der offiziellen UEFA-Kaderliste zu entnehmen ist, nahm der deutsche Rekordmeister vor dem Duell gegen die Rojiblancos am Dienstagabend (20.45 Uhr) gleich drei neue Spieler über die B-Liste in seinen Champions-League-Kader auf.

Dabei handelt es sich um die drei Campus-Talente Jannis Bärtl, Erblin Osmani und Noah Codjo-Evora. Alle drei standen in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Mal im Königsklassen-Aufgebot der Bayern, könnten von nun an allerdings theoretisch jederzeit nominiert werden.

Die UEFA-Kaderliste ist dabei nicht als tatsächliches Spieltags-Aufgebot misszuverstehen. Aufgeführt im offiziellen CL-Kader gibt den Spielern lediglich die Möglichkeit, von nun an für Spiele in der Königsklasse berufen werden zu können, sollte sich der Trainer dazu entscheiden. Aufgrund der derzeitigen extremen Verletzungsproblematik der Münchner, wurden Bärtl, Osmani und Codjo-Evora nun in eben jenen Kader aufgenommen.

Gegen Atletico müssen die Bayern nämlich auf gleich mehrere Stammkräfte verzichten. So stehen Jamal Musiala (Muskelfaserriss), Luiz Diaz (Muskelbündelriss), Serge Gnabry (Muskelverletzung), Ismael Saibari (Riss des Syndesmosebands) und Bara Ndiaye (Blinddarm-OP) allesamt nicht zur Verfügung.

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Manuel Neuer (Fußverletzung) absolvierte am Montag vor der Abreise seine erste Einheit mit dem Team und fuhr mit nach Madrid, ob er zum Einsatz kommen wird, steht jedoch noch nicht fest. Auch Michael Olise, der am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den als Vorsichtsmaßnahme noch ausgewechselt worden war, ist Teil des Kaders.

Gegen Atletico seien beide "verfügbar", sagte Interimstrainer Aaron Danks am Montagabend in Madrid: "Wir müssen nur sehen, ob es für einen Startelfeinsatz reicht oder ob sie von der Bank kommen". Gerade bei Olise sei es "positiv, dass er dabei ist, weil er ein herausragender Spieler ist, der uns immer gut zu Gesicht steht", hatte Sportvorstand Max Eberl zuvor betont: "Wir werden aber auch das Risiko meiden, dass es eine längere Verletzung wird."

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Für das Spiel gegen Atletico schaffte es keiner der drei Youngster ins letztliche Aufgebot. Überraschend mit dabei im Spieltagskader ist hingegen Tim Binder, der über die B-Liste nominiert wurde, auf der auch Bärtl, Osmani und Codjo-Evora stehen.

Nach drei CL-Spielen sind die Bayern noch ungeschlagen, ließen aufgrund von Unentschieden gegen den FC Arsenal und Viking FK aber schon zweimal Punkte. In der Tabelle liegt man mit derzeit fünf Punkten auf dem 14. Platz.