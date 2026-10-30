Reaktion auf die dramatische Krise? Manchester United will wohl Stürmer von Ligarivalen

Einem Bericht von The Athletic zufolge bemühen sich die Red Devils um einen Wintertransfer von Dominic Calvert-Lewin von Leeds United. Der 29-jährige Stürmer wurde bereits 2025 bei Manchester United gehandelt, wechselte dann aber ablösefrei vom FC Everton nach Leeds.

Der Vertrag des 14-maligen englischen Nationalspielers in Leeds läuft noch bis 2028. Eigentlich plant sein aktueller Arbeitgeber aber eine Vertragsverlängerung. Womöglich klappt nun aber ein Transfer zu Manchester United im zweiten Anlauf.

Calvert-Lewin erzielte in dieser Saison in bis dato zehn Pflichtspielen fünf Treffer für Leeds - und damit mehr als jeder Stürmer von Manchester United. Bryan Mbeumo hält bei vier Torerfolgen, Benjamin Sesko und Matheus Cunha bei zwei und Joshua Zirkzee erst bei einem einzigen. Sesko fällt wegen einer Schienbeinverletzung aktuell verletzt aus, mit einer Rückkehr wird erst im neuen Jahr gerechnet.

Manchester United verstärkte im Sommer das Mittelfeld

United startete historisch schlecht in die aktuelle Spielzeit. In den ersten zwölf Pflichtspielen gelangen erst zwei Erfolge, zuletzt blieb United gar achtmal in Folge sieglos. Am Sonntag setzte es in der Premier League ein 0:3 gegen den AFC Bournemouth. In der Tabelle steht aktuell Platz 16, im League Cup setzte es ein Aus gegen Brighton & Hove Albion. Trainer Michael Carrick steht bereits arg unter Druck.

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Am Sommer-Transfermarkt hatte United statt der Offensive vor allem das Mittelfeld verstärkt. Mit Carlos Baleba, Andrey Santos und Youri Tielemans kamen für insgesamt 173,2 Millionen Euro gleich drei neue zentrale Mittelfeldspieler. Der einzige nennenswerte Verkauf war der von Stürmer Rasmus Höjlund, der nach seiner vorherigen Leihe für 44 Millionen Euro fix zur SSC Neapel nach Italien wechselte.