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Nino Duit

Reagiert Jürgen Klopp? Deutscher Senkrechtstarter wohl vor Nominierung für Tschechien

UEFA Nations League A
Deutschland
Tschechien
R. Naderi

Ryan Naderi legte in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Aufstieg hin - und könnte alsbald für Tschechien auflaufen.

Einem Bericht der Bild zufolge steht der 23-jährige Stürmer von den Glasgow Rangers unmittelbar vor einer Nominierung für die tschechische Nationalmannschaft. Demnach soll Sportvorstand Pavel Nedved bereits Kontakt mit ihm aufgenommen haben. 

Naderi wurde in Dresden als Sohn einer tschechischen Mutter und eines bulgarischen Vaters geboren. In der Vergangenheit soll sich auch Bulgariens Verband um seine Dienste bemüht haben, diesen Avancen widerstand Naderi aber - bei Tschechien dürfte er dem Vernehmen nach schwach werden. Sofern der neue Bundestrainer Jürgen Klopp Potential für eine DFB-Karriere sieht, müsste er wohl schnell handeln.

Sofern Naderi tatsächlich eine Zukunft in der tschechischen Nationalmannschaft plant, müsste er zunächst einen tschechischen Pass beantragen. Insofern ist es unklar, ob er bereits bei den nun anstehenden Nations-League-Spielen gegen Kroatien, England (zweimal) und Spanien einsatzfähig wäre. 

Wie landete Ryan Naderi bei den Glasgow Rangers?

Naderi stammt aus der Jugend von Dynamo Dresden, wechselte aber bereits im Alter von 17 Jahren zu Borussia Mönchengladbach. Der Sprung in den Profifußball gelang ihm schließlich 2024 bei Hansa Rostock. In 45 Einsätzen in der 3. Liga verzeichnete er 13 Tore und neun Assists.  Mit einer Körpergröße von 1,94 Metern ist Naderi ein klassischer Mittelstürmer

Vergangenen Winter wechselte er für die Drittliga-Rekordsumme von 5,5 Millionen Euro zum schottischen Traditionsklubs Rangers. Dort kommt er seitdem in 21 Einsätzen auf sechs Tore und sechs Assists. Am vergangenen Wochenende lieferte er beim 3:0-Sieg im prestigeträchtigen Old Firm gegen den Glasgower Erzrivalen Celtic einen Assist und war zudem an der Entstehung eines weiteren Treffers beteiligt.

Deutschland trifft in der anstehenden Länderspielphase auf die Niederlande, Serbien und Griechenland (zweimal). Klopp plant einen ungewöhnlich großen Kader zu nominieren, um viele verschiedene Spieler zu testen - dabei ist auch mit Überraschungen zu rechnen.

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