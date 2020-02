RB-Trainer Nagelsmann vor Liga-Gipfel in München: "So ganz blind sind wir nicht"

Julian Nagelsmann muss am Sonntag beim formstarken FC Bayern zum Spitzenspiel ran. Verstecken wollen sich die Roten Bullen in München nicht.

Trainer Julian Nagelsmann von Verfolger sieht das -Spitzenspiel am Sonntag (18:00 Uhr im LIVE-TICKER) bei Tabellenführer Bayern München nicht als "Endspiel" für das Titelrennen an. "Es ist weiterhin alles offen, egal wie es ausgeht", sagte Nagelsmann am Freitag: "Aber natürlich erzähle ich auch kein Geheimnis, dass es schwieriger wird, wenn Bayern gewinnt und vier Punkte Vorsprung hat."

Nach drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg "strotzen wir nicht gerade vor Selbstvertrauen", gab der RB-Trainer zu, "es ist auch keine Schande, das zuzugeben". Trotzdem werde man sich in München "nicht verstecken", denn: "Wir haben immer noch die zweitmeisten Punkte aller Bundesliga-Mannschaften. So ganz blind sind wir nicht."

Bei den Bayern machte Nagelsmann einen "unglaublichen Fortschritt im Vergleich zur Hinrunde" aus. Man habe zuletzt wieder gesehen, so Nagelsmann: "Wenn sie wirklich müssen, dann sind sie nicht die schlechteste Truppe."