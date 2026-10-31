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Österreich 1. Bundesliga
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RB Salzburg vs. Austria Lustenau heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

RB Salzburg - Austria Lustenau
RB Salzburg
Austria Lustenau
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt RB Salzburg gegen Austria Lustenau. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RB Salzburg und Austria Lustenau beginnt am 01.11.2026, 14:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg vs. Austria Lustenau heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen, um die Partie live zu verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei RB Salzburg und Austria Lustenau los?

RB Salzburg kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt besiegte das Team von Danny Röhl SW Bregenz im Pokal mit 3:2 aus Sicht des Gegners, also 2:3 aus Sicht Salzburgs, und davor LASK in der Bundesliga mit 3:1. Lediglich gegen AC Mailand in der Europa League gab es mit 0:4 eine deutliche Niederlage. Insgesamt erzielte Salzburg in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte neun.

Austria Lustenau weist eine Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen auf. Der einzige Erfolg gelang im Pokal gegen Sturm Graz mit 3:2. In der Bundesliga setzte es zuletzt ein 1:5 gegen Rapid Wien sowie ein 0:4 gegen LASK. Lustenau traf in fünf Spielen sieben Mal, kassierte aber 14 Gegentreffer.

SAL

SAL - Form

MIL
N0-4
ALT
S3-0
CEL
U2-2
LAS
S1-3
SCB
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LUS

LUS - Form

S04
N0-1
HAR
N4-3
LAS
N0-4
RAP
N5-1
SGR
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Anstoßzeit

crest
Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 11
Red Bull Arena

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Aufstellungen

RB Salzburg vs Austria Lustenau Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Danny Röhl

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Form

SAL

SAL - Form

MIL
N0-4
ALT
S3-0
CEL
U2-2
LAS
S1-3
SCB
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LUS

LUS - Form

S04
N0-1
HAR
N4-3
LAS
N0-4
RAP
N5-1
SGR
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB SalzburgUnentschiedenAustria Lustenau
5
0
0
Österreich 1. Bundesliga
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
7
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
END
Österreich 1. Bundesliga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
4
END
Österreich 1. Bundesliga
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
4
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
END
Österreich 1. Bundesliga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
6
END
Pokal
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
5
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
END
26Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
10901319+2227
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
10730245+1924
S
S
U
S
U
3
LASKLASKLAS
106132412+1219
N
S
N
U
N
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
105321812+618
U
S
S
N
S
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
104331817+115
U
S
S
S
U
7
WSG TirolWSG TirolWSG
103341315-212
U
S
N
N
U
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
N
U
N
U
U
9
AltachAltachALT
103071016-69
S
N
S
N
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
102261224-128
N
N
N
S
N
11
Austria WienAustria WienWIE
102171020-107
N
N
N
U
S
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
10127719-125
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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