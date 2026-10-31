Das Spiel zwischen RB Salzburg und Austria Lustenau beginnt am 01.11.2026, 14:30.

Deutschland streamt

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg vs. Austria Lustenau heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen, um die Partie live zu verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei RB Salzburg und Austria Lustenau los?

RB Salzburg kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt besiegte das Team von Danny Röhl SW Bregenz im Pokal mit 3:2 aus Sicht des Gegners, also 2:3 aus Sicht Salzburgs, und davor LASK in der Bundesliga mit 3:1. Lediglich gegen AC Mailand in der Europa League gab es mit 0:4 eine deutliche Niederlage. Insgesamt erzielte Salzburg in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte neun.

Austria Lustenau weist eine Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen auf. Der einzige Erfolg gelang im Pokal gegen Sturm Graz mit 3:2. In der Bundesliga setzte es zuletzt ein 1:5 gegen Rapid Wien sowie ein 0:4 gegen LASK. Lustenau traf in fünf Spielen sieben Mal, kassierte aber 14 Gegentreffer.

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 08:30 Red Bull Arena

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Aufstellungen

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Form

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Bilanz direkte Duelle

RB Salzburg vs. Austria Lustenau: Die Tabellen