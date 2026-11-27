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Nach Yan Diomande soll Antonio Nusa der zweite 100-Millionen-Euro-Verkauf der Sachsen werden. Jedenfalls bei einer verlockenden Offerte im Januar.

RB Leipzig ließe Bundesliga-Shootingstar Antonio Nusa wohl nur bei einem äußerst unmoralischen Angebot schon in der kommenden Winter-Transferperiode ziehen. Wie Sky berichtet, will man in Leipzig den norwegischen Offensivspieler nur dann inmitten der laufenden Saison ziehen lassen, wenn ein interessierter Klub ein "astronomisches Angebot" von 100 Millionen Euro auf den Tisch legen sollte.

Vor allem bei Paris Saint-Germain soll der 21-Jährige dem Vernehmen nach ganz oben auf der Wunschliste stehen. Der zweifache Champions-League-Sieger ist nach den schweren Verletzungen von Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue - beide fallen mit Kreuzbandrissen wohl für den Rest der Saison aus - auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensivabteilung.

Nusa soll einer der möglichen Kandidaten sein. Mit fünf Toren und sieben Assists in zehn Bundesliga-Partien spielt eine herausragende Saison für die Bullen, darüber hinaus trug er sich auch in der Champions League (drei Treffer in fünf Spielen) und im DFB-Pokal (ein Treffer und ein Assist in zwei Spielen) schon in die Torschützenliste der Sachsen ein.

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Wie lange steht Antonio Nusa bei RB Leipzig unter Vertrag?

Leipzig wiederum hat im Gegensatz zu PSG kaum Druck. Der Vertrag Nusas bei den Sachsen läuft noch bis zum 30. Juni 2029, eine festgeschriebene Ausstiegsklausel soll es nicht geben. Dementsprechend kann RB die Ablösesumme frei verhandeln und wird sich wohl kaum eine unnötige eigene Baustelle inmitten der Saison aufmachen wollen.

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Nach dem lukrativen Verkauf von Yan Diomande im vergangenen Sommer für 120 Millionen Euro an Real Madrid sind die Kassen bei RBL bestens gefüllt. Ein Verkauf Nusas soll deshalb wohl frühestens im kommenden Sommer ein Thema werden, wenn man sich ausgiebig nach einem Ersatzkandidaten umsehen kann.