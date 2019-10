RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

RB Leipzig empfängt am dritten Spieltag der Champions League 2019/20 Zenit St. Petersburg. Goal erklärt, wie Du das Spiel heute live sehen kannst.

muss am dritten Spieltag der gegen den aktuellen Tabellenführer der Gruppe G, Zenit St. Petersburg, antreten. Die Partie findet am Mittwoch, 23. Oktober 2019, in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Anstoß ist um 18:55 Uhr.

RB Leipzig startete mit einem Sieg bei Lissabon (2:1) in die aktuelle Champions-League-Kampagne, musste am zweiten Spieletag aber eine Heimniederlage gegen hinnehmen. Nun steht gegen den Tabellenführer aus bereits ein wegweisendes Spiel an.

Zenit St. Petersburg steht nach einem Unentschieden in Lyon (1:1) und einem 3:1-Sieg gegen Benfica überraschend an der Spitze der Tabelle. Eine Niederlage gegen Leipzig könnte aber direkt schon bedeuten, dass man wieder aus den Achtelfinalplätzen fliegen würde, daher ist dieses Spiel auch für die Russen sehr wichtig.

Kann RB Leipzig auf die Niederlage gegen Lyon reagieren? Bleibt Zenit St. Petersburg das Überraschungsteam der Gruppe G? Goal erklärt, wie Du das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM verfolgen kannst.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg live: Alle Infos zur Partie

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg: Die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen

Die Partie RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg wird auf DAZN im LIVE-STREAM übertragen.

Sendungsbeginn beim Streamingdienst ist um 18.40 Uhr mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Lukas Schönmüller und dem Experten Jonas Hummels.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg heute live und exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Um auf den LIVE-STREAM bei DAZN zugreifen zu können, brauchst Du ein Abonnement beim Streamingdienst. Ein Abo mit monatlicher Kündigungsfrist kostet Dich 11,99 Euro im Monat, ein Jahresabo kostet einmalig 119,99 Euro, also umgerechnet knapp zehn Euro pro Monat.

Neben zahlreichen Livespielen der Champions League zeigt DAZN auch die , , und sowie auch zahlreiche Box-Events, die UFC, NBA, NFL, NHL und MLB.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV sehen: Geht das?

Das Champions-League-Spiel Leipzig gegen St. Petersburg wird in voller Länge nicht im Free-TV oder im Pay-TV übertragen.

Bei Pay-TV-Anbieter Sky ist das Spiel zwar Teil der Spieltagskonferenz, wird aber nicht als Einzelspiel übertragen.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg mit DAZN live auf dem Smart-TV schauen

Eine Möglichkeit, das Spiel auf dem TV zu sehen, ist zum Beispiel die DAZN-App für Deinen Smart-TV. Alternativ kann der DAZN-STREAM auch via Amazon-Fire-TV-Stick auf den TV übertragen werden.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg: Das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Du das Spiel von RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kannst, ist der LIVE-TICKER von Goal die ideale Alternative.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos und informiert dich bereits vor Spielbeginn über die relevanten News zum Spiel. Während des Duells verpasst du dann kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg: Die Highlights auf DAZN

Du hast die Partie RB Leipzig gegen Zenit St. Petersburg verpasst? Kein Problem, denn DAZN zeigt euch eine Zusammenfassung des Spiels auf seiner Plattform.

Die Highlights sind aber nicht alles: Wenn du die komplette Partie nachsehen willst, geht dies dank der Re-Live-Funktion von DAZN ebenfalls.

Um die Highlights oder das Re-Live zu nutzen, brauchst du ein Abo bei DAZN. Alle Infos dazu findest du hier.

RB Leipzig vs. Zenit St. Petersburg: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie werden wie üblich ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgeben. Dann findest Du sie natürlich genau hier.