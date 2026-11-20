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RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Anstoßzeit

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga trifft RB Leipzig auf VfL Wolfsburg. Die Partie steht auf dem Programm des 11. Spieltags und verspricht einen deutlichen Kontrast in der aktuellen Tabellensituation.

Für RB Leipzig läuft die Saison bislang enttäuschend. Die Sachsinnen belegen Platz zehn der Tabelle und stecken in einem echten Formtief: Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter eine klare 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt zuletzt am Wochenende.

VfL Wolfsburg präsentiert sich dagegen in starker Verfassung. Die Niedersächsinnen stehen auf Tabellenplatz zwei und haben vier ihrer letzten fünf Partien gewonnen. Zuletzt unterlagen sie allerdings dem FC Bayern München mit 1:4 und werden nun Wiedergutmachung anstreben.

Das direkte Aufeinandertreffen ist historisch klar verteilt: Wolfsburg hat alle vier vorangegangenen Bundesliga-Duelle gegen Leipzig gewonnen, zuletzt im Mai 2026 mit 3:2.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und VfL Wolfsburg los?

RB Leipzig kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Auch gegen den FC Bayern München verlor Leipzig mit 1:5. Lediglich das Auswärtsspiel bei Freiburg endete mit einem 3:0-Erfolg für die Sachsinnen.

VfL Wolfsburg weist dagegen eine deutlich bessere Form auf: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen stehen zu Buche. Die Wolfsburgerinnen gewannen unter anderem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt und 3:0 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga. Lediglich das Spitzenspiel gegen Bayern München ging mit 1:4 verloren. Im DFB-Pokal Frauen bezwang Wolfsburg die TSG 1899 Hoffenheim mit 8:0.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Form

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Bilanz direkte Duelle

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen