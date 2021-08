Heute empfängt Leipzig die erstplatzierte Mannschaft aus Stuttgart. Goal liefert Euch alle Infos rund um die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der zweite Spieltag bietet den fulminant in die neue Bundesligasaison gestarteten Stuttgartern einen ersten Check, wo man wirklich nach der Vorbereitung steht. Für die Männer von Jesse Marsch wird es zur schweren Aufgabe, gegen die mit Rückenwind in die Partie gehenden Schwaben drei Punkte zu holen. Angepfiffen wird die spannende Begegnung um 20.30 Uhr in Leipzig und bietet damit Flutlicht-Atmosphäre vom Feinsten!

Leipzig vs. Stuttgart: Goal liefert Euch alle wichtigen Infos rund um die Begegnung und die Übertragung des Spiels im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

Leipzig vs. Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Das Freitagabendspiel der Bundesliga kann nicht im Free-TV empfangen werden und ist ausschließlich auf DAZN zu sehen. DAZN konnte sich die Rechte für alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga sichern. Somit ist auch dieses Spiel exklusiv im Angebot des Münchner Streamingdienstleisters enthalten und bietet seinen Nutzern das Verfolgen der Partie auf fast allen gängigen Smart-TV-Geräten und mobilen Geräten an.

Leipzig vs. Stuttgart live im (Smart-)TV: DAZN zeigt die Bundesliga live

Anpfiff in Leipzig ist um 20.30 Uhr, doch bei DAZN läuft bereits davor eine ausführliche Vorberichterstattung. Wollt auch Ihr nicht das Spiel verpassen und den beliebten Experten und Kommentatoren von DAZN bei der Spielanalyse zusehen und zuhören, dann ladet Euch jetzt die DAZN-App auf Euren Smart-TV und startet hier Euren kostenlosen Probemonat . Bereits ab 149,99 Euro ist die Jahresmitgliedschaft zu haben - dies entspricht rund 12,50 Euro im Monat. Soll es etwas flexibler sein, könnt Ihr für 14,99 Euro eine Monatsmitgliedschaft abschließen und den Vertrag monatlich kündigen.

Leipzig vs. Stuttgart heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

DAZN lässt Euch nicht im Regen stehen, wenn Ihr gerade nicht zu Hause seid oder an einem Ort ohne TV-Gerät. Habt Ihr ein Abonnement bei dem Streaminganbieter aus Ismaning bei München, könnt Ihr das Spiel ganz einfach live auf Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Dies kann sowohl im Webbrowser als auch via App erfolgen. Möchtet Ihr die App downloaden, könnt Ihr dies hier tun.

Leipzig vs. Stuttgart heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie findet Ihr hier die Aufstellungen von Leipzig und Stuttgart.

Leipzig vs. Stuttgart heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Mit dem LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr auch unterwegs den Spielstand Eurer Mannschaft checken und das Spiel somit live mitverfolgen. Das Beste daran: Es ist völlig kostenlos! Wollt Ihr maximal flexibel sein, kommt Ihr hier zu unserem kostenlosen LIVE-TICKER.

Leipzig vs. Stuttgart heute live: Die Bundesliga Highlight-Show auf DAZN

Habt Ihr das Spiel verpasst, könnt Ihr trotzdem alle Highlights mit Kommentar noch einmal Revue passieren lassen. Die DAZN Highlight-Show bietet allen mit einem Abo die Gelegenheit, die Tore und Highlights Ihrer Mannschaft aus den Freitags- und Samstagsspielen noch einmal in der Wiederholung zu analysieren. Möchtet auch Ihr diese Funktion nutzen, so kommt Ihr hier zum Gratis-Probemonat.