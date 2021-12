RB Leipzig kann am heutigen Dienstag, 7. Dezember, eine größtenteils verpatzte Gruppenphase der Champions League 2021/22 noch etwas retten. Der Bundesligist empfängt am 6. Spieltag Manchester City in der Red Bull Arena. Angepfiffen wird dort das Spiel vor leeren Zuschauerrängen um 18.45 Uhr.

Das war bisher wahrlich nicht die gewünschte Saison für RB Leipzig. In der Champions League hat Leipzig bereits vor dem letzten Spiel in der Gruppenphase keine Chance mehr aufs Erreichen des Achtelfinales, in der Bundesliga setzte es zuletzt drei Niederlagen in Serie was einen Absturz ins Niemandsland der Tabelle zur Folge hatte.

Am Sonntag reagierte RB auf den bislang enttäuschenden Saisonverlauf und gab die Trennung von Trainer Jesse Marsch bekannt. Co-Trainer Achim Beierlorzer bereitete die Mannschaft auf das heutige Heimspiel gegen Manchester City vor und wird auch bei der Partie auf der Bank sitzen. Eine Nachfolgelösung für Marsch soll zeitnah präsentiert werden.

Im heutigen Duell gegen den bereits als Gruppensieger feststehenden Premier-League-Klub Manchester City geht es für RB Leipzig noch um den dritten Platz in der Gruppe. Um diesen kämpft der Bundesligist im Fernduell mit dem punktgleichen Club Brügge, der heute bei Paris Saint-Germain spielt.

Um im kommenden Jahr wenigstens noch in der K.o.-Phase der Europa League europäisch weiterspielen zu können, muss Leipzig mindestens genauso viele Punkte wie Brügge nach Abschluss der Gruppenphase geholt haben. Der direkte Vergleich geht nämlich an Leipzig.

Platz drei auf jeden Fall sichern könnte Leipzig mit einem Sieg gegen Manchester City. Dessen Trainer Pep Guardiola wird heute sicher dem ein oder anderen Spieler aus der zweiten Reihe eine Chance geben.

Am 1. Spieltag kassierte RB in Manchester eine 3:6-Klatsche. Gelingt heute die Revanche?

Begegnung RB Leipzig -Manchester City Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag, Gruppe A Datum Dienstag, 7. Dezember Anpfiff 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Red Bull Arena, Leipzig

Fünf Spieltage liegen in der Gruppenphase der diesjährigen Champions League hinter uns, fünf Spieltage in denen die Stars der Szene Millionen von Fans in ganz Europa mit ihrem Können begeistert haben.

Wer bisher in Deutschland nicht das Vergnügen hatte ein Heimspiel eines deutschen Teilnehmers live im Stadion zu verfolgen, der ist in dieser Saison ausschließlich auf die Liveübertragungen im LIVE-STREAM angewiesen.

Im Free-TV ist mit Ausnahme des Finales kein einziges CL-Spiel live zu sehen, ebenso wenig mehr im Pay-TV auf Sky.

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen bis zum Ende der Saison 2023/24 bei DAZN und Amazon.

Der Streamingdienst DAZN zeigt 121 der insgesamt 137 CL-Spiele exklusiv, die anderen 16 Spiele laufen exklusiv auf Amazon Prime Video. In der Gruppenphase ist jeweils eine ausgewählte Partie auf dem Video-Kanal des Versandriesen kostenpflichtig live zu sehen, heute übrigens Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul.

RB Leipzig vs. Manchester City kann heute nur bei DAZN live verfolgt werden.

Die Übertragung der Partie beginnt bereits um 18.15 Uhr - mit folgendem Personal:

Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Benni Zander

15 Minuten nach der Übertragung des Einzelspiels startet bei DAZN die heutige CL-Konferenz. Diese wird von Tobi Wahnschaffe moderiert und beinhaltet zu Beginn zwei Spiele: Leipzig vs. Manchester City und das zweite Spiel aus der Gruppe A zwischen PSG und Brügge. In der Konferenz seid ihr im Kampf um den dritten Gruppenplatz zwischen Leipzig und Brügge immer auf dem aktuellen Stand.

Die beiden LIVE-STREAMS könnt Ihr auf dazn.com sowie über die kostenlose DAZN-App abrufen. Hier findet Ihr eine Übersicht mit welchen Devices ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Darüber hinaus ist es auch möglich, sich die LIVE-STREAMS auf den großen Fernseher zu holen. Wie genau das funktioniert erfahrt Ihr HIER!

Solltet Ihr die beiden linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 durch eine Zuzahlung zu einem bestehenden Sky- oder Vodafonevertrag empfangen können, seht Ihr das Spiel auf dem großen TV-Gerät bei Euch daheim - entweder auf DAZN 1 als Einzelspiel oder in der Konferenz auf DAZN 2.

Zwei Dinge sind unbedingt erforderlich wenn Ihr Leipzig vs. Manchester City heute bei DAZN verfolgen wollt: Eine gute Internetverbindung und der vorherige Abschluss eines kostenpflichtigen DAZN-Abos (jederzeit kündbares Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro).

DAZN zeigt nicht nur fast alle Spiele der Champions League, sondern auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, zahlreiche Begegnungen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A und auch alle Spiele der Champions League der Frauen.

Doch auch Freunde anderer Sportarten kommen beim "Netflix des Sports" auf Ihre Kosten. US-Sport, Tennis, Darts, Boxen, Handball, Motorsport und MMA - die Highlights aus diesen und weiteren Sportarten sehr Ihr ebenfalls nur bei DAZN.

Ihr könnt Leipzig vs. Manchester City heute nicht live bei DAZN verfolgen? Der Streamingdienst kann Euch bei der Lösung dieses Problems helfen. Die Höhepunkte der Partie könnt Ihr Euch nämlich auf der DAZN-Website und dem CL-YouTube-Kanal von DAZN in den nächsten Tagen ansehen.

Erstmals kostenlose Bilder von Leipzig vs. Manchester City gibt es am morgigen Mittwoch, 8. Dezember, im Rahmen der einstündigen Sendung "Sportstudio UEFA Champions League" im ZDF.

Die Aufstellungen, Tore, Chancen, Gelbe Karten, Emotionen - darüber und über noch viel mehr informiert Euch GOAL heute im LIVE-TICKER zur Partie zwischen RB Leipzig und Manchester City. Reinklicken lohnt sich!

Hier geht's zum LIVE-TICKER RB Leipzig - Manchester City!

Wie verändert Achim Beierlorzer die Leipziger Aufstellung? Das verraten wir Euch gut eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle, wenn wir Euch die offiziellen Aufstellungen präsentieren.

