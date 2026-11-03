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RB Leipzig vs. Manchester City: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City beginnt am 04.11.2026, 21:00.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City wird live auf DAZN übertragen. Über die Plattform ist die Partie als Live-Stream verfügbar.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und Manchester City los?

RB Leipzig kommt mit drei Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in das Duell. Zuletzt bezwang Leipzig Schalke 04 auswärts mit 2:0 in der Bundesliga. Zuvor setzte sich die Mannschaft gegen Elversberg deutlich mit 4:0 durch. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum kamen gegen Real Madrid (1:4 in der Champions League) und Bayern München (1:6 in der Bundesliga). Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Manchester City gewann zwei und verlor zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele, ein Remis steht ebenfalls zu Buche. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Davor schlug City AEK Athen in der Champions League klar mit 5:1. Insgesamt traf City in diesen fünf Spielen elfmal und kassierte sechs Gegentore.

RB Leipzig vs. Manchester City: Aufstellungen

RB Leipzig vs. Manchester City: Form

RB Leipzig vs. Manchester City: Bilanz direkte Duelle

RB Leipzig vs. Manchester City: Die Tabellen