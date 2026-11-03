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Champions League
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RB Leipzig vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

RB Leipzig - Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Champions League

In der Champions League spielt RB Leipzig gegen Manchester City. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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RB Leipzig vs. Manchester City: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Red Bull Arena Leipzig

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City beginnt am 04.11.2026, 21:00.

RB Leipzig vs. Manchester City heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City wird live auf DAZN übertragen. Über die Plattform ist die Partie als Live-Stream verfügbar.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und Manchester City los?

RB Leipzig kommt mit drei Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in das Duell. Zuletzt bezwang Leipzig Schalke 04 auswärts mit 2:0 in der Bundesliga. Zuvor setzte sich die Mannschaft gegen Elversberg deutlich mit 4:0 durch. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum kamen gegen Real Madrid (1:4 in der Champions League) und Bayern München (1:6 in der Bundesliga). Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Manchester City gewann zwei und verlor zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele, ein Remis steht ebenfalls zu Buche. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Davor schlug City AEK Athen in der Champions League klar mit 5:1. Insgesamt traf City in diesen fünf Spielen elfmal und kassierte sechs Gegentore.

RBL

RBL - Form

FCB
N6-1
RMA
N4-1
ELV
S4-0
ESN
S1-2
S04
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MCI

MCI - Form

IPS
S3-2
AEK
S5-1
AVL
N2-1
BHA
S2-2
BHA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: Aufstellungen

RB Leipzig vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonJérémy DokuJérémy DokuE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
RB Leipzig

Startelf

Manchester City

Trainer

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

RB Leipzig vs. Manchester City: Form

RBL

RBL - Form

FCB
N6-1
RMA
N4-1
ELV
S4-0
ESN
S1-2
S04
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MCI

MCI - Form

IPS
S3-2
AEK
S5-1
AVL
N2-1
BHA
S2-2
BHA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenManchester City
1
1
3
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
END
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
6Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

RB Leipzig vs. Manchester City: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
16
Inter MailandInter MailandINT
42026606
S
S
N
N
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
410349-53
N
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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