Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
team-logoEintracht Frankfurt
Ansehen auf DAZNAnsehen auf MagentaSport
Unterstützt von

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

In der Bundesliga spielt RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
SchweizDAZN
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 10

RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga – ein Duell zweier Mannschaften, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Leipzig steckt in einer unruhigen Phase. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache, und die Sachsen suchen dringend nach Stabilität. Das 1:5 gegen Bayern München sitzt noch tief.

Antonio Nusa ist einer der wenigen Lichtblicke beim Heimteam. Der Norweger zeigt trotz der Mannschaftskrise konstante Leistungen und weckt damit Begehrlichkeiten bei Topklubs aus dem In- und Ausland.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich in besserer Verfassung. Die Hessen belegen in der Tabelle den dritten Platz und kommen mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, die zuletzt überzeugende Ergebnisse eingefahren hat.

Dennoch warnt die jüngste Niederlage gegen den VfL Wolfsburg vor zu viel Euphorie. Frankfurt muss auswärts eine Leistung zeigen, die dem eigenen Tabellenplatz gerecht wird.

Die Begegnung verspricht ein intensives Bundesliga-Spiel zwischen einer Heimmannschaft, die Punkte braucht, und einem Gast, der seinen Platz in der Spitzengruppe verteidigen will.

Alle Informationen dazu, wo und wie Sie die Partie live verfolgen können, finden Sie weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt los?

RB Leipzig kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Sachsen gewannen zuletzt 5:0 gegen Mainz 05 und 3:0 auswärts in Freiburg, kassierten danach aber ein deutliches 1:5 gegen Bayern München. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge, darunter ein 3:1 gegen den 1. FC Köln. In diesem Zeitraum erzielte Leipzig zehn Tore und kassierte neun.

Eintracht Frankfurt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Die Hessen siegten 3:0 gegen den VfB Stuttgart und trennten sich 1:1 von Bayer Leverkusen, verloren jedoch zuletzt 3:1 gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt traf Frankfurt in diesem Zeitraum fünfmal und ließ fünf Gegentreffer zu.

RBL

RBL - Form

M05
S5-0
FRE
S0-3
FCB
N1-5
FCK
N1-0
FCK
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FFC

FFC - Form

FCB
N0-1
LEV
U1-1
STU
S0-3
FCN
S0-0
WOB
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Form

RBL

RBL - Form

M05
S5-0
FRE
S0-3
FCB
N1-5
FCK
N1-0
FCK
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FFC

FFC - Form

FCB
N0-1
LEV
U1-1
STU
S0-3
FCN
S0-0
WOB
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenEintracht Frankfurt
1
1
3
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
FFC
1
END
7Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
9900328+2427
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
9801299+2024
S
S
S
S
N
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
95221610+617
N
S
U
N
S
4
Werder BremenWerder BremenSVW
95131814+416
N
S
S
N
U
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
S
N
U
S
S
6
1. FC Köln1. FC KölnFCK
95041613+315
S
N
S
N
N
7
Union BerlinUnion BerlinUNB
93241517-211
U
U
S
S
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
93241121-1011
S
N
N
N
U
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
93151517-210
N
N
S
S
N
10
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
93151216-410
U
N
S
S
S
11
FreiburgFreiburgFRE
93151118-710
N
N
N
S
N
12
NürnbergNürnbergFCN
92251623-78
S
S
N
N
N
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
91351417-36
N
U
N
N
S
14
Mainz 05Mainz 05M05
9009530-250
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen