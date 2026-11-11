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RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Anstoßzeit

RB Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga – ein Duell zweier Mannschaften, die aus sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen in diese Partie gehen.

Leipzig steckt in einer unruhigen Phase. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache, und die Sachsen suchen dringend nach Stabilität. Das 1:5 gegen Bayern München sitzt noch tief.

Antonio Nusa ist einer der wenigen Lichtblicke beim Heimteam. Der Norweger zeigt trotz der Mannschaftskrise konstante Leistungen und weckt damit Begehrlichkeiten bei Topklubs aus dem In- und Ausland.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich in besserer Verfassung. Die Hessen belegen in der Tabelle den dritten Platz und kommen mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, die zuletzt überzeugende Ergebnisse eingefahren hat.

Dennoch warnt die jüngste Niederlage gegen den VfL Wolfsburg vor zu viel Euphorie. Frankfurt muss auswärts eine Leistung zeigen, die dem eigenen Tabellenplatz gerecht wird.

Die Begegnung verspricht ein intensives Bundesliga-Spiel zwischen einer Heimmannschaft, die Punkte braucht, und einem Gast, der seinen Platz in der Spitzengruppe verteidigen will.

Alle Informationen dazu, wo und wie Sie die Partie live verfolgen können, finden Sie weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt los?

RB Leipzig kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Sachsen gewannen zuletzt 5:0 gegen Mainz 05 und 3:0 auswärts in Freiburg, kassierten danach aber ein deutliches 1:5 gegen Bayern München. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge, darunter ein 3:1 gegen den 1. FC Köln. In diesem Zeitraum erzielte Leipzig zehn Tore und kassierte neun.

Eintracht Frankfurt weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Die Hessen siegten 3:0 gegen den VfB Stuttgart und trennten sich 1:1 von Bayer Leverkusen, verloren jedoch zuletzt 3:1 gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt traf Frankfurt in diesem Zeitraum fünfmal und ließ fünf Gegentreffer zu.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Form

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Bilanz direkte Duelle

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen