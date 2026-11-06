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Bundesliga
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RB Leipzig vs. Augsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

RB Leipzig - Augsburg
RB Leipzig
Augsburg
Bundesliga

In der Bundesliga spielt RB Leipzig gegen Augsburg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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RB Leipzig vs. Augsburg: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
Red Bull Arena Leipzig

In der Bundesliga empfängt RB Leipzig den FC Augsburg in der Red Bull Arena. Trainer Martin Demichelis will mit seinem Team nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen in der Liga Punkte festigen.

Leipzig kommt mit drei Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie, zuletzt aber mit einer 2:3-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. Vor dem Duell mit dem Stadtrivalen aus Bayern steht für die Roten Bullen der Fokus auf der Bundesliga.

Augsburg reist mit gemischter Bilanz an: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft von Manuel Baum einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Die Defensive blieb dabei anfällig.

In der Bundesliga-Tabelle trennen beide Teams aktuell sechs Plätze. Leipzig steht auf einem respektablen vierten Rang, während Augsburg von Platz zehn aus auf die obere Tabellenhälfte schielt.

Die Partie bietet Leipzig die Chance, den Abstand zu Tabellenführer Bayern München zu verkürzen. Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und Augsburg los?

RB Leipzig kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen auf dieses Duell. Zuletzt unterlag Leipzig Manchester City mit 2:3 in der Champions League. Zuvor gewann die Mannschaft auswärts bei Schalke 04 mit 2:0 und schlug Elversberg deutlich mit 4:0. In den fünf Partien erzielte Leipzig zwölf Tore und kassierte ebenfalls zwölf Gegentreffer.

Augsburg holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Spiel endete mit einem 1:2 gegen SC Freiburg in der Bundesliga. Zuvor trennte sich Augsburg von Union Berlin mit 1:1 und holte beim FC Bayern München ein beachtliches 2:2. In diesem Zeitraum traf Augsburg neunmal und kassierte sieben Gegentreffer.

RBL

RBL - Form

RMA
N4-1
ELV
S4-0
ESN
S1-2
S04
S0-2
MCI
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCA

FCA - Form

FCB
U2-2
ELV
N4-3
FCU
U1-1
SHG
S2-4
SCF
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

RB Leipzig vs. Augsburg: Aufstellungen

RB Leipzig vs Augsburg Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Aufstellung
Augsburg crest
Augsburg
FCA
3-4-2-1
M. VandevoordtM. VandevoordtD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaB. HenrichsB. HenrichsW. OrbanW. OrbanN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziC. NkunkuC. NkunkuC. BaumgartnerC. BaumgartnerT. GomisT. GomisR. CruzR. CruzF. DahmenF. DahmenJ. GouweleeuwJ. GouweleeuwC. MatsimaC. MatsimaY. KeitelY. KeitelR. FellhauerR. FellhauerH. MassengoH. MassengoA. KadeA. KadeA. IbrahimovicA. IbrahimovicH. BehrensH. BehrensF. RiederF. RiederM. GregoritschM. Gregoritsch
Augsburg crest
Augsburg
FCA
4-2-3-1
RB Leipzig

Startelf

Augsburg

Trainer

  • M. Demichelis
  • M. Baum

RB Leipzig vs. Augsburg: Form

RBL

RBL - Form

RMA
N4-1
ELV
S4-0
ESN
S1-2
S04
S0-2
MCI
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCA

FCA - Form

FCB
U2-2
ELV
N4-3
FCU
U1-1
SHG
S2-4
SCF
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

RB Leipzig vs. Augsburg: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenAugsburg
3
2
0
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
END
14Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

RB Leipzig vs. Augsburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
S
N
S
N
U
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
10
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
15
Hamburger SVHamburger SVHSV
8305719-129
N
N
S
S
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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