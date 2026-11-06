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RB Leipzig vs. Augsburg: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

In der Bundesliga empfängt RB Leipzig den FC Augsburg in der Red Bull Arena. Trainer Martin Demichelis will mit seinem Team nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen in der Liga Punkte festigen.

Leipzig kommt mit drei Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie, zuletzt aber mit einer 2:3-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. Vor dem Duell mit dem Stadtrivalen aus Bayern steht für die Roten Bullen der Fokus auf der Bundesliga.

Augsburg reist mit gemischter Bilanz an: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft von Manuel Baum einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Die Defensive blieb dabei anfällig.

In der Bundesliga-Tabelle trennen beide Teams aktuell sechs Plätze. Leipzig steht auf einem respektablen vierten Rang, während Augsburg von Platz zehn aus auf die obere Tabellenhälfte schielt.

Die Partie bietet Leipzig die Chance, den Abstand zu Tabellenführer Bayern München zu verkürzen. Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei RB Leipzig und Augsburg los?

RB Leipzig kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen auf dieses Duell. Zuletzt unterlag Leipzig Manchester City mit 2:3 in der Champions League. Zuvor gewann die Mannschaft auswärts bei Schalke 04 mit 2:0 und schlug Elversberg deutlich mit 4:0. In den fünf Partien erzielte Leipzig zwölf Tore und kassierte ebenfalls zwölf Gegentreffer.

Augsburg holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Spiel endete mit einem 1:2 gegen SC Freiburg in der Bundesliga. Zuvor trennte sich Augsburg von Union Berlin mit 1:1 und holte beim FC Bayern München ein beachtliches 2:2. In diesem Zeitraum traf Augsburg neunmal und kassierte sieben Gegentreffer.

RB Leipzig vs. Augsburg: Aufstellungen

RB Leipzig vs. Augsburg: Form

RB Leipzig vs. Augsburg: Bilanz direkte Duelle

RB Leipzig vs. Augsburg: Die Tabellen