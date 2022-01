RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute live in TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am 20. Spieltag der Bundesliga kommt es heute zur Begegnung RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg. Angepfiffen wird die Partie am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena Leipzig.

Wer hätte das vor dieser Saison vermutet: RB Leipzig findet sich vor diesem Spieltag, kurz nach Rückrundenstart, auf dem siebten Tabellenplatz der Bundesliga wieder. Dies entspricht definitiv nicht den hohen Ambitionen der Sachsen und spiegelt auch nicht die Tatsache wider, dass man den dritthöchsten Kaderwert der Liga vorweisen kann. Auch Wolfsburg läuft den eigenen Erwartungen noch hinterher und ist vor diesem Spieltag nur drei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt.

Im Hinspiel konnte Wolfsburg denkbar knapp mit 1:0 durch ein Tor von Rousillon gewinnen. Revanchiert sich RB Leipzig heute? Hier gibt's die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute LIVE: Die Eckdaten

Begegnung: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg (LIVE auf DAZN)

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg (LIVE auf DAZN) Wettbewerb: Bundesliga, 20. Spieltag, Saison 21/22

Bundesliga, 20. Spieltag, Saison 21/22 Datum: Sonntag, 23. Januar 2022

Sonntag, 23. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute LIVE verfolgen: Wird die Begegnung im Free-TV übertragen?

Leider müssen wir Euch bereits an dieser Stelle enttäuschen: Die heutige Partie ist nicht im Free-TV zu sehen!

Wenn Ihr mehr als nur die Zusammenfassung, nämlich das gesamte Spiel, sehen möchtet, dann dürft Ihr Euch heute nicht bei Sky, sondern bei DAZN bedanken!

Der Streamingdienst aus Ismaning hat sich vor dieser Saison die Rechte zur Übertragung aller Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag gesichert und konnte somit seine Bundesliga-Inhalte sukzessive erweitern.

Der Bezahlsender Sky hingegen überträgt die restlichen Begegnungen am Samstag, sowie die englischen Wochen der Bundesliga live und exklusiv.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute LIVE auf DAZN: Die Bundesliga LIVE im linearen TV

DAZN und lineares Fernsehen? Das muss doch ein Fehler in der Überschrift sein, oder? Nein, das ist kein Fehler! Seit einiger Zeit hat der Streaming-Gigant auch zwei lineare Pay-TV-Sender, DAZN 1 und DAZN 2 in petto. Diese zeigen ausgewählte Inhalte des Senders live. Auch die Begegnung zwischen RB und dem VfL gehört zu diesen ausgewählten Inhalten - ab 15 Uhr seht Ihr das Spiel somit live auf DAZN 2.

Einen Nachteil hat das Ganze allerdings noch: Beide Sender können bislang nur über Sky und Vodafone empfangen werden.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute LIVE auf DAZN: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Doch auch Gewohnheitstiere werden heute nicht enttäuscht: Wie üblich ist die Begegnung auch im LIVE-STREAM auf DAZN abrufbar. Lasst uns einen Blick auf die Daten zur Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN werfen:

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: ab 15.00 Uhr

ab 15.00 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderation: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Reporter vor Ort: Marco Hagemann

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Infos zur Mitgliedschaft

Lasst uns nun einen Blick auf eine weitere wichtige Frage werfen: "Welche Kosten sind mit einer DAZN-Mitgliedschaft verbunden und was bietet sie mir?"

Zunächst betrachten wir das Angebot auf DAZN: Als Fußballfan könnte man mit DAZN nicht glücklicher sein - den Großteil der Bundesliga, der Champions League, LaLiga, Serie A und vieles mehr seht Ihr nur hier! Auch alle Spiele des Afrika-Cups oder Sportarten wie Basketball, Kampfsport oder Wintersport sind auf der Plattform vertreten. Alle Infos zum LIVE-Angebot auf DAZN könnt Ihr in diesem Artikel nachlesen.

Neben LIVE-Sport stehen auch zahlreiche Inhalte on demand zum Abruf bereit. So könnt Ihr zum Beispiel die beliebte Doku-Reihe 'Underground of Berlin' nur hier streamen!

Dieses riesige Angebot gibt es entweder für einmalig 149,99 Euro (Jahresabo, rund 12,50 Euro pro Monat) oder für 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo, jederzeit kündbar). Ihr habt also die Wahl: Entweder langfristig und sehr günstig oder geringe Laufzeit mit einhergehender Flexibilität.

Jahresmitgliedschaft Monatsmitgliedschaft einmalig 149,99 Euro 14,99 Euro pro Monat rund 12,50 Euro pro Monat ist monatlich kündbar

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute LIVE im TV und STREAM: Die Aufstellungen von Tedesco und Kohlfeldt

Welche Spieler heute für die beiden Trainer Tedesco und Kohlfeldt zu Beginn auflaufen werden, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg heute LIVE verfolgen: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung auf GOAL

Natürlich lassen wir Euch auch heute nicht im Stich und versorgen Euch nahezu in Echtzeit mit den wichtigsten Szenen des Spiels. Das alles gibt es wie gewohnt kostenlos und unverbindlich bei GOAL.

Zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg heute LIVE: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

