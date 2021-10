In der Bundesliga geht es am Samstag mit dem 8. Spieltag weiter: RB Leipzig empfängt den VfL Bochum, hier gibt's alles zum TV und LIVE-STREAM.

Samstagabend, 18.30 Uhr, Leipzig: Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum schließt den heutigen Samstag der Bundesliga ab. Gespielt wird in der Red Bull Arena.

In der Tabelle heißt das, dass der Zehnte Leipzig gegen den Rang-17. und Aufsteiger Bochum spielt. RB blieb als Herausforderer des FC Bayern München bisher hinter seinen Erwartungen zurück und muss gegen Bochum unbedingt gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Bochum kassierte vor zwei Wochen in München eine 0:7-Klatsche, um dann als Nächstes ein 0:0 gegen Stuttgart zu erkämpfen. Heute gilt man natürlich als Außenseiter...

In der Bundesliga gastiert Bochum in Leipzig und die Bundesliga geht in den nächsten Spieltag. Goal informiert in diesem Artikel über die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Die Bundesliga in der Übersicht

Duell RB Leipzig vs. VfL Bochum Wettbewerb Bundesliga, 7. Spieltag Ort Red Bull Arena, Leipzig Datum, Uhrzeit 2. Oktober 2021, 18.30 Uhr

RB Leipzig vs. VfL Bochum live im TV sehen: So wird die Bundesliga am Samstagabend übertragen

RB Leipzig und der VfL Bochum kreuzen heute die Klingen in der Bundesliga. Um 18.30 Uhr wird das "Top-Spiel" des Spieltages angepfiffen. Doch wie sieht die Übertragung des späten Duells am Samstag live im TV aus? Denn in den vergangenen Jahren hat sich immer wieder etwas an den Übertragungsrechten geändert.

In dieser Saison sind in jedem Fall zwei Sender für die Übertragung der Spiele zuständig.

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live im TV auf Sky: Die Rechtelage für die Bundesliga

Sky zeigt den gesamten Bundesliga-Samstag live im TV und LIVE-STREAM - das gilt für die Spiele um 15.30 Uhr und auch für das Top-Duell um 18.30 Uhr. DAZN hingegen hält die Rechte an den Spielen am Freitagabend und auch am Sonntag, zu allen Anstoßzeiten.

Das bedeutet dann auch, dass RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live auf Sky zu sehen ist. Der Unterföhringer Sender ist der Exklusivanbieter des Duells zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem Aufsteiger.

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute im TV bei Sky: Die Details zur Übertragung

Übertragung : ab 17.30 Uhr

: ab 17.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 HD Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss.

: Wolff Fuss. Teaser: Geplatzter Knoten: Beim 6:0-Kantersieg über Hertha BSC zeigte Leipzig nach etlicher Zeit wieder eine Gala-Leistung. Legt RB nun fulminant gegen den Neuling aus Bochum nach?

Eine Konferenzschaltung zum Spiel RB Leipzig vs. VfL Bochum heute im TV bei Sky gibt es nicht. Das liegt natürlich daran, dass das Duell nicht zur 15.30-Konferenz angepfiffen wird, sondern erst drei Stunden später. Demnach gibt es nur die Option, die vollen 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen.

Um allerdings das ganze Spiel live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, braucht Ihr aber ein Abonnement bei Sky. Um dieses kommt Ihr definitiv nicht herum. Auf der Homepage gibt es verschiedene Pakete rund um die Bundesliga am Samstag zu buchen.

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Einen LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. VfL Bochum? Gibt es natürlich! Sky hält die Rechte am Samstag der Bundesliga, das steht fest. Dementsprechend bietet der Unterföhringer Pay-TV-Sender auch einen LIVE-STREAM an, sogar zwei Optionen gibt es dafür.

Dabei ist für alle Fans etwas mit dabei.

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live auf Sky Ticket: Der LIVE-STREAM zum Samstagsspiels

Wenn Ihr kein Kunde beim Sender Sky seid, dann kommt das Sky Ticket als Option für die Live-Übertragung zu RB Leipzig vs. VfL Bochum definitiv in Frage. Sky Ticket hat einen LIVE-STREAM zum Spiel und auch einen zu den anderen Duellen am Samstag im Angebot.

Der Vorteil des Tickets ist die Flexibilität, die es bietet. Ihr müsst nicht bei Sky Kunde sein und ein langfristiges Abonnement besitzen, sondern könnt Euch kurzfristiger anmelden und die Bundesliga am Samstag live sehen. Dabei gibt es verschiedene Pakete, die kürzere Laufzeiten besitzen.

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen: So geht's

Die gleiche Übertragung, allerdings mit anderen Konditionen, gibt es auf Sky Go im Stream. Sky Go ist das Hausportal des Senders Sky - jeder Neukunde und generell jeder Sky-Abonnent hat einen Login für Sky Go und kann dort Fußball heute live im LIVE-STREAM anschauen.

Hier ist allerdings auch der Nachteil inbegriffen: Ein Abonnement ist ein MUSS. Wenn Ihr RB Leipzig vs. VfL Bochum also ohne lange Vertragsbindung anschauen wollt, ist Sky Ticket die bessere Lösung.

Unser Pete hielt, was es zu halten gab.

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN oder LIVE-TICKER von Goal

Aus den oberen Zeilen habt ihr sicher herausgelesen, dass es ohne ein Abonnement bei Sky schwierig wird, RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live zu sehen. Wenn ein Sky Ticket keine Option ist, dann könnt Ihr zwei weitere Möglichkeiten in Erwägung ziehen.

Goal bietet zu jedem Spiel der Bundesliga einen kostenlosen LIVE-TICKER, der Euch das ganze Spiel detailliert schildert und keine wichtige Sequenz vergisst. Alle Tore, Großchancen, Platzverweise und sonstige Highlights findet Ihr im kostenfreien LIVE-TICKER zu VfL Bochum vs. Leipzig. Zudem ist der Ismaninger Streamingsender DAZN auch eine Option...

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live verpasst? Die Highlightshow auf DAZN

Wenn Ihr freitags und sonntags die Bundesliga live sehen wollt oder aber auch die besten Szenen von Freitag und Samstag in einer linearen Highlightshow anschauen wollt, dann seid Ihr bei DAZN richtig. Um nichts mehr aus der Bundesliga zu verpassen, ob live oder mit der Highlight-Show auf DAZN, braucht Ihr nur ein Abo beim Streamingdienst DAZN.

SHOW Bundesliga Highlight-Show WETTBEWERB Bundesliga SENDEPLATZ Samstags immer stündlich ab 17.30 Uhr INHALT Alle Höhepunkte der Freitags- und Samstagsspiele

RB Leipzig vs. VfL Bochum heute live: Die Aufstellung der Bundesliga-Teams

Um 17.30 Uhr wird das Duell zwischen Leipzig und Bochum immer spannender: Die Aufstellungen erscheinen hier.

RB Leipzig vs. VfL Bochum: Die Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übersicht

TV Sky (Einzelspiel) LIVE-STREAM Sky Go & Sky Ticket (nur Einzelspiel) LIVE-TICKER Goal

Zahlen, Fakten, Vergleich zur Bundesliga von Opta: RB Leipzig vs. VfL Bochum