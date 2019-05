RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart: Das DFB-Pokal-Finale der U19 live im TV und LIVE-STREAM

Das DFB-Pokal-Finale steht auf dem Programm. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie zwischen Leipzig und Stuttgart im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Im der Junioren treffen am Freitag die U19-Mannschaften von und des aufeinander. Anstoß der Partie ist um 20.15 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam.

Bevor die Profis von RB Leipzig am Samstag (20 Uhr im LIVE-TICKER ) in Berlin auf den FC Bayern treffen, kann der Nachwuchs also bereits einen Tag zuvor die Grundstein dafür legen, als erster Verein in einem Jahr sowohl bei den A-Junioren als auch den Profis den DFB-Pokal zu gewinnen.

Der VfB Stuttgart hätte dagegen bei einem Sieg die Chance, als erstes U19-Team das Double zu holen. Dafür müssten die Junioren am Sonntag, den 2. Juni, im Finale der auch bezwingen.

Das DFB-Pokal-Finale der Junioren: In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart: Das DFB-Pokal-Finale der U19 in der Übersicht

Duell RB Leipzig U19 - VfB Stuttgart U19 Datum Freitag, 24. Mai 2019 | 20.15 Uhr Ort Karl-Liebknecht-Stadion, Potsdam Zuschauer 10.787 Plätze

Das DFB-Pokal-Finale der U19 von RB Leipzig und dem VfB Stuttgart live im TV sehen

Gute Nachrichten für alle, die das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart im TV schauen möchten: Bereits seit 2013 wird das Finale im DFB-Pokal der Junioren auf Sport1 übertragen.

Somit habt Ihr auch am Freitag die Möglichkeit, die Begegnung im Karl-Liebknecht-Stadion, in dem auch die Frauen vom 1. FFC Turbine Potsdam ihre Heimspiele austragen, im Free-TV bei dem Sender aus Ismaning zu verfolgen.

🏆 Anschwitzen fürs erste FINAAALE 🤩



📍 U19-Pokal-Endspiel

⚽️ #VFBRBL

🏟 Potsdam | ⏰ 20.15 Uhr



▶️ Tickets noch an der Abendkasse

🎥 live bei @SPORT1



⏩ https://t.co/0v378lCOyo pic.twitter.com/67rZyWg62D — RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 24, 2019

Sport1 geht heute bereits um 19.55 Uhr auf Sendung. Nach einer kurzen Vorberichterstattung übernimmt mit dem Anstoß um 20.15 Uhr Kommentator Markus Höhner und wird Euch durch den Abend begleiten.

RB Leipzig - VfB Stuttgart: Das DFB-Pokal-Finale im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird das DFB-Pokal-Finale der Junioren bei Sport1 übertragen. Daher könnt Ihr die Partie zwischen der U19 von RB Leipzig und dem VfB Stuttgart auch im LIVE-STREAM von Sport1 sehen.

Über die Webseite des Senders könnt Ihr rund um die Uhr auf den 24-Stunden-Stream zugreifen, den Link zur Übertragung findet Ihr hier.

Leipzig und Stuttgart stehen im Finale: Die bisherigen Stationen im DFB-Pokal

In der ersten Runde des DFB-Pokals setzte sich RB Leipzig mit 8:0 gegen die SG 99 Andernach durch und behielt auch im Achtelfinale gegen den (2:1) sowie im Viertelfinale gegen Ligakonkurrent die Oberhand. Den Einzug ins Finale sicherte sich die U19 beim 9:8 im Halbfinale gegen Borussia Dortmund erst im Elfmeterschießen.

Der VfB Stuttgart besiegte in den ersten beiden Runden zunächst den FC Viktoria Köln (3:0) und den Wuppertaler SV (2:1). Im Achtelfinale traf die U19 auf den und besiegte den Titelkonkurrenten mit 3:1. Das Finale erreichte Stuttgart durch ein 4:0 gegen Rekordsieger und Titelverteidiger .

Das DFB-Pokal-Finale der U19: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.