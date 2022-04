RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung des DFB-Pokals

Heute am Mittwochabend (20. April 2022) trifft RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals auf Union Berlin. Die Partie wird um 20.45 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig angepfiffen.

Beide Teams konnten ihre letzten drei Spiele gewinnen und kämpfen jetzt um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Welche Mannschaft im Mai schließlich im Berliner Olympiastadion spielen darf, erfahren wir dann ab 20.45 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung RB Leipzig vs. Union Berlin Wettbewerb DFB-Pokal / Halbfinale Anpfiff 20. April - 20.45 Uhr Spielort Red-Bull-Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für die Übertragung des Spiels im TV gibt es zwei Möglichkeiten, aus denen Ihr auswählen könnt. Wir zeigen Euch, welche.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung in der ARD

Gute Nachrichten für alle, die das Spiel gerne im Free-TV sehen möchten. Die ARD zeigt die kompletten 90 Minuten der Partie live und natürlich völlig kostenlos. Um 20.15 Uhr empfängt Euch dort Moderator Alexander Bommes gemeinsam mit Gast Bastian Schweinsteiger. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt dann Kommentator Florian Naß.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Mit Sky das Spiel sehen

Sky zeigt alle Spiele des DFB-Pokals live, also natürlich auch die heutige Partie. Allerdings handelt es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender, das heißt, Ihr müsst bezahlen, um die Partie dort sehen zu können. Bei Sky könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch verschiedene Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr das Sky-Programm sehen.

Welches Paket Ihr braucht, um den DFB-Pokal sehen zu können, und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Habt Ihr dann ein gültiges Abonnement abgeschlossen, könnt Ihr ab 20.45 Uhr auf Sky Sport 1 die Partie live und in voller Länge verfolgen.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür stehen Euch sogar ein paar unterschiedliche Optionen offen.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder mit gültigem Sky-Abo kann sich die Sky Go-App herunterladen und sich mit seinen Zugangsdaten dort anmelden. Schon könnt Ihr Euer gebuchtes Sky-Paket dort im LIVE-STREAM verfolgen. Neben einem gültigen Abo braucht Ihr natürlich aber auch ein internetfähiges Gerät dafür.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit stellt das Sky-Supersport Ticket dar. Hier zahlt Ihr 29,99 Euro und könnt dann 30 Tage lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals live im STREAM bei Sky sehen.

Nach dem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Außer, Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo und zahlt dann 19,99 Euro monatlich. Hier geht es zum Supersport-Ticket.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Kooperation von Sky und OneFootball

Durch diese Zusammenarbeit könnt Ihr Spiele des DFB-Pokals im sogenannten Pay-per-view-Verfahren sehen. Ihr zahlt also 3,99 Euro und könnt ein von Euch ausgewähltes Spiel des DFB-Pokals live im STREAM bei Sky sehen. Dieses System ist also perfekt für alle, die die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen wollen, aber kein langfristiges Abo abschließen möchten. Genauere Infos könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-STREAM der ARD

Natürlich hat auch die ARD einen LIVE-STREAM, der parallel zur TV-Übertragung läuft. Dort könnt Ihr die Partie völlig kostenfrei im STREAM sehen. Den Link zum LIVE-STREAM der ARD haben wir hier für Euch.

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-TICKER für die Partie

Einen LIVE-TICKER haben wir auch für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.