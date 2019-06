Ralf Rangnick verlässt RB Leipzig und wird Red-Bull-Fußballchef - Markus Krösche neuer Sportdirektor

Ralf Rangnick zieht sich bei RB Leipzig nach sieben Jahren zurück und wird übergeordneter Fußballchef. Krösche ist neuer Sportdirektor.

Ralf Rangnick, in der vergangenen Saison Trainer und Sportdirektor in Personalunion, wird nach insgesamt sieben Jahren im Verein verlassen. Wie die Sachsen am Dienstagvormittag offiziell bestätigten, gibt Rangnick sein Amt als Sportdirektor trotz Vertrages bis 2021 am Monatsende ab und wird ab 1. Juli "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull. Derweil hat RB Markus Krösche vom als neuen Sportdirektor verpflichtet, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2022.

Rangnick wird in seiner neuen Rolle in beratender Funktion an den Red-Bull-Fußballstandorten New York ( -Klub Red Bull New York), Sao Paulo (brasilianischer Zweitligist CA Bragantino) und auch weiterhin in Leipzig tätig sein.

Leipzig-Boss Mintzlaff: Krösche ist Rangnicks Wunschkandidat

"Wir freuen uns, dass wir Markus Krösche als Sportdirektor für unseren Klub gewinnen konnten. Er ist auch der absolute Wunschkandidat von Ralf Rangnick und mit ihm bekommen wir einen ausgewiesenen Fachmann", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auf der Pressekonferenz über die Personalentscheidungen.

Der bisherige Sportdirektor Ralf #Rangnick wechselt zum 1.7. auf eigenen Wunsch als „Head of Sport and Development Soccer“ zu @redbull. Der 60-Jährige wird in dieser Position in beratender Funktion für die Fußballstandorte in New York, und Leipzig tätig sein. pic.twitter.com/eRknPQEwXY — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 4. Juni 2019

Rangnick arbeitete seit 2012 für RB Leipzig, war zunächst drei Jahre lang Sportdirektor in Personalunion bei den Sachsen und bei RB Salzburg. Seit 2015 war er dann ausschließlich in Leipzig tätig und in den Spielzeiten 2015/16 und 2018/19 interimsweise auch Cheftrainer.

Ex-Paderborn-Profi Krösche war seit März 2017 als Geschäftsführer Sport beim SCP tätig gewesen und mitverantwortlich für die Rückkehr der Ostwestfalen in die .